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Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные

Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные

Такой вид на жительство выдается иностранцам, осуществившим в Грузии инвестицию в размере не менее 300 000 долларов США 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инвестиционный вид на жительство в Грузии в период с 1 января по 31 августа 2023 года получили 250 иностранных граждан, говорится в сообщении Минюста Грузии в ответ на запрос депутатов. Инвестиционный вид на жительство выдается иностранцам, осуществившим в Грузии инвестицию в размере не менее чем эквивалент 300 000 долларов США в лари? или имеющим на территории Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии, право собственности на недвижимую вещь, рыночная стоимость которой превышает эквивалент 300 000 долларов США в лари. По данным Минюста, все получившие инвестиционный вид на жительство иностранцы в 2023 году получили его на основании владения собственностью. В Тбилиси появятся сразу несколько новых небоскребов – власти столицы приняли решение>>В 2022 году инвестиционный вид жительство был выдан 350 иностранцам. Всего же в период с 2014 по 2022 году инвестиционный вид на жительство получили 1 287 иностранцев, из которых 566 осуществили непосредственно инвестиции. Разрешение на проживание с целью инвестиционной деятельности может выдаваться иностранцу на 5-летний срок. При этом в течение этого времени иностранец обязан сохранять имущество, на основании которого выдан вид на жительство. Либо иностранцу надо подтвердить наличие годового оборота, равного эквиваленту не менее чем 50 000 долларов США в лари от предпринимательской деятельности, осуществляемой в Грузии в течение первого года, в течение второго года – годового оборота, равного эквиваленту не менее чем 100 000 долларов США в лари, а в течение третьего, четвертого и пятого годов – годового оборота, равного эквиваленту не менее чем 120 000 долларов США в лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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