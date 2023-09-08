https://sputnik-georgia.ru/20230908/literaturnyy-konkurs-muza-provedet-dom-pisateley-gruzii-282077171.html
Литературный конкурс "Муза" проведет Дом писателей Грузии
Литературный конкурс "Муза" проведет Дом писателей Грузии
Бюджет конкурса "Муза" составляет 100 тысяч лари 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T18:35+0400
2023-09-08T18:35+0400
2023-09-08T18:35+0400
культура
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Литературный конкурс "Муза", учрежденный министерством культуры Грузии для выявления лауреатов государственной премии, будет проводить Дом писателей, говорится в распространенном пресс-релизе ведомства. В сообщении отмечается, что одной из главных задач министерства культуры, спорта и молодежи Грузии является содействие здоровому литературному процессу - этой цели служат литературные проекты и конкурсы, проводимые министерством или подведомственными ему организациями. Одним из таких конкурсов, как пишет министерство, был конкурс "Литера", проводимый Домом писателей, который с 2015 года финансировался Минкультом. Однако этот конкурс не проводится уже 2021 года из-за конфликта между министерством и на то время главой Дома писателей Натой Ломури. "На холмах Грузии" объединил русскоязычных литераторов в Тбилиси>>Причиной конфликта стало решение министерства, согласно которому в 2021 году были изменены правила финансирования конкурсов и укомплектования конкурсной комиссии. Согласно одному из новых правил, один член комиссии конкурса, состоящей из пяти человек, должен был быть представителем министерства. Кроме того, "бунтовщики" заявили общественности, что "Литера" будет проводиться за счет частных пожертвований вне Дома писателя. Руководство пообещало грузинским писателям восстановить писательский процесс, который, по их словам, "министерство культуры отобрало у грузинских писателей". О том, что этот процесс не был направлен на защиту интересов грузинских писателей и грузинской письменности, свидетельствует тот факт, что с 2022 года по настоящее время конкурс больше не проводился, поскольку, скорее всего, "у спонсора исчез политический интерес к данному процессу", сообщает ведомство. Таким образом, конкурс "Литера" вовсе исчез. На замену ему пришел конкурс "Лучшее в этом году", который в последствии расширился до 11 номинаций и был переименован в "Музу" в честь одноименной скульптуры известного грузинского художника Мераба Бердзенишвили. Бюджет конкурса "Муза" в два раза превышает бюджет "Литеры" и составляет 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов). Так, вместо четырех номинаций, установленных в рамках премии "Лучшее в этом году", в победители конкурса "Муза" в 2023 году будут выявлены в 11 номинациях: 1. Лучший роман года 2. Лучший прозаический сборник 3. Лучший поэтический сборник 4. Лучшая документальная проза/эссе года 5. Лучший дебют года (открытие) 6. Лучший перевод года 7. Лучшая критика/рецензия 8. Лучшая пьеса 9. Лучший дизайн книги 10. Лучший инновационный литературный проект года 11. За внесенный вклад в развитие грузинской литературы. Также отмечается, что в прошлом году в конкурсе "Муза" приняли участие более 130 писателей и переводчиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, тбилиси
культура, грузия, тбилиси
Литературный конкурс "Муза" проведет Дом писателей Грузии
Бюджет конкурса "Муза" составляет 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Литературный конкурс "Муза", учрежденный министерством культуры Грузии для выявления лауреатов государственной премии, будет проводить Дом писателей, говорится в распространенном пресс-релизе ведомства.
В сообщении отмечается, что одной из главных задач министерства культуры, спорта и молодежи Грузии является содействие здоровому литературному процессу - этой цели служат литературные проекты и конкурсы, проводимые министерством или подведомственными ему организациями.
Одним из таких конкурсов, как пишет министерство, был конкурс "Литера", проводимый Домом писателей, который с 2015 года финансировался Минкультом. Однако этот конкурс не проводится уже 2021 года из-за конфликта между министерством и на то время главой Дома писателей Натой Ломури.
Причиной конфликта стало решение министерства, согласно которому в 2021 году были изменены правила финансирования конкурсов и укомплектования конкурсной комиссии.
Согласно одному из новых правил, один член комиссии конкурса, состоящей из пяти человек, должен был быть представителем министерства.
"Понятно, что такая конфигурация, даже при желании, не дала бы министерству возможности повлиять на результаты конкурса. Однако на то время глава Дома писателей и другие выбранные им члены комиссии, бойкотировали кандидатуру, выдвинутую министерством, и не проводили литературный конкурс в 2021 году", - поясняет министерство.
Кроме того, "бунтовщики" заявили общественности, что "Литера" будет проводиться за счет частных пожертвований вне Дома писателя. Руководство пообещало грузинским писателям восстановить писательский процесс, который, по их словам, "министерство культуры отобрало у грузинских писателей".
"Такая возможность писателям была предоставлена лишь один раз – в 2021 году, а ее спонсором выступил господин Давид Кезерашвили (заочно осужденный экс-министр обороны Грузии - ред.), что доказало, что вышеупомянутый процесс был политически ангажированным", - отмечается в сообщении.
О том, что этот процесс не был направлен на защиту интересов грузинских писателей и грузинской письменности, свидетельствует тот факт, что с 2022 года по настоящее время конкурс больше не проводился, поскольку, скорее всего, "у спонсора исчез политический интерес к данному процессу", сообщает ведомство. Таким образом, конкурс "Литера" вовсе исчез.
На замену ему пришел конкурс "Лучшее в этом году", который в последствии расширился до 11 номинаций и был переименован в "Музу" в честь одноименной скульптуры известного грузинского художника Мераба Бердзенишвили.
Бюджет конкурса "Муза" в два раза превышает бюджет "Литеры" и составляет 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов).
Так, вместо четырех номинаций, установленных в рамках премии "Лучшее в этом году", в победители конкурса "Муза" в 2023 году будут выявлены в 11 номинациях:
2. Лучший прозаический сборник
3. Лучший поэтический сборник
4. Лучшая документальная проза/эссе года
5. Лучший дебют года (открытие)
7. Лучшая критика/рецензия
10. Лучший инновационный литературный проект года
11. За внесенный вклад в развитие грузинской литературы.
Также отмечается, что в прошлом году в конкурсе "Муза" приняли участие более 130 писателей и переводчиков.