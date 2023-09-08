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https://sputnik-georgia.ru/20230908/meriya-tbilisi-posle-navodneniya-otchitalas-ob-ochistke-ulichnykh-vodostokov-282088605.html
Мэрия Тбилиси после наводнения отчиталась об очистке уличных водостоков
Мэрия Тбилиси после наводнения отчиталась об очистке уличных водостоков
Проливной дождь 29 августа вызвал коллапс на дорогах столицы Грузии 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T21:02+0400
2023-09-08T22:04+0400
тбилсервис групп
национальное агентство окружающей среды
новости
грузия
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Муниципальная компания "Тбилсервис групп" очищает канавы и коллекторы для водостока в Тбилиси ежедневно, говорится в сообщении столичной мэрии. Тема водостоков стала одной из самых актуальных в Тбилиси после наводнения, вызванного проливным дождем вечером 29 августа. В тот день были подтоплены подземные переходы и улицы, при том в некоторых местах машины почти полностью оказались под водой. Повреждены были линии электропередач, повалены деревья, активизировались оползневые процессы. В пятницу сотрудники "Тбилсервис групп" очищали канавы и коллекторы для водостока на проспекте Чавчавадзе. Аналогичные работы на этой неделе прошли в 34 точках Тбилиси, в том числе на проспектах царицы Тамар и Сараджишвили, на улицах Белиашвили, Мачавариани, Бериташвили, Цхведадзе, Абашидзе, в спальном районе Глдани и т. д.Что вызвало наводнение в Тбилиси? – заявление Агентства окружающей среды&gt;&gt;По данным местных властей, 29 августа канавы и коллекторы для водостока в Тбилиси были забиты илом, повреждены были грунтовые подпорные стены.Количество осадков в течение трех часов в два раза превысило количество осадков, выпавших за шесть часов 13 июня 2015 года, когда в столице произошло разрушительное наводнение, заявили в Национальном агентстве окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилсервис групп, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, мэрия тбилиси
тбилсервис групп, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси после наводнения отчиталась об очистке уличных водостоков

21:02 08.09.2023 (обновлено: 22:04 08.09.2023)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДождь в Тбилиси
Дождь в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Проливной дождь 29 августа вызвал коллапс на дорогах столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Муниципальная компания "Тбилсервис групп" очищает канавы и коллекторы для водостока в Тбилиси ежедневно, говорится в сообщении столичной мэрии.
Тема водостоков стала одной из самых актуальных в Тбилиси после наводнения, вызванного проливным дождем вечером 29 августа. В тот день были подтоплены подземные переходы и улицы, при том в некоторых местах машины почти полностью оказались под водой. Повреждены были линии электропередач, повалены деревья, активизировались оползневые процессы.
В пятницу сотрудники "Тбилсервис групп" очищали канавы и коллекторы для водостока на проспекте Чавчавадзе.
Аналогичные работы на этой неделе прошли в 34 точках Тбилиси, в том числе на проспектах царицы Тамар и Сараджишвили, на улицах Белиашвили, Мачавариани, Бериташвили, Цхведадзе, Абашидзе, в спальном районе Глдани и т. д.
Что вызвало наводнение в Тбилиси? – заявление Агентства окружающей среды>>
По данным местных властей, 29 августа канавы и коллекторы для водостока в Тбилиси были забиты илом, повреждены были грунтовые подпорные стены.
Количество осадков в течение трех часов в два раза превысило количество осадков, выпавших за шесть часов 13 июня 2015 года, когда в столице произошло разрушительное наводнение, заявили в Национальном агентстве окружающей среды.
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