https://sputnik-georgia.ru/20230908/nepogoda-v-gruzii---naydeno-telo-vtorogo-cheloveka-popavshego-pod-opolzen-282070142.html

Непогода в Грузии – найдено тело второго человека, попавшего под оползень

Непогода в Грузии – найдено тело второго человека, попавшего под оползень

Погибла 80-летняя женщина, чей дом был полностью разрушен оползнем, сообщают СМИ 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T15:39+0400

2023-09-08T15:39+0400

2023-09-08T16:00+0400

происшествия

грузия

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аджария

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели нашли тело второго человека, попавшего под оползень в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия (Западная Грузия), сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. До этого спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в деревне Джумати, поиски которого велись после схода оползня. По имеющейся информации, на этот раз спасатели нашли тело 80-летней женщины, дом которой полностью был разрушен в результате оползня. Спасатели продолжают поиски еще одного несовершеннолетнего. К этому времени спасателям удалось спасти и вывести в безопасное место 11 граждан, среди них есть и малолетние дети, и несовершеннолетние. Ребенок погиб в результате непогоды на западе Грузии>>В зонах бедствия находятся представители разных подразделений Министерства внутренних дел Грузии, мобилизована соответствующая техника, работы ведутся в активном режиме. Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Из-за непогоды повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых селах Гурии оползень снес дома.Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями из Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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