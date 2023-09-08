https://sputnik-georgia.ru/20230908/nepogoda-v-gruzii---naydeno-telo-vtorogo-cheloveka-popavshego-pod-opolzen-282070142.html
Непогода в Грузии – найдено тело второго человека, попавшего под оползень
Непогода в Грузии – найдено тело второго человека, попавшего под оползень
Погибла 80-летняя женщина, чей дом был полностью разрушен оползнем, сообщают СМИ 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T15:39+0400
2023-09-08T15:39+0400
2023-09-08T16:00+0400
происшествия
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непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели нашли тело второго человека, попавшего под оползень в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия (Западная Грузия), сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. До этого спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в деревне Джумати, поиски которого велись после схода оползня. По имеющейся информации, на этот раз спасатели нашли тело 80-летней женщины, дом которой полностью был разрушен в результате оползня. Спасатели продолжают поиски еще одного несовершеннолетнего. К этому времени спасателям удалось спасти и вывести в безопасное место 11 граждан, среди них есть и малолетние дети, и несовершеннолетние. Ребенок погиб в результате непогоды на западе Грузии>>В зонах бедствия находятся представители разных подразделений Министерства внутренних дел Грузии, мобилизована соответствующая техника, работы ведутся в активном режиме. Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Из-за непогоды повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых селах Гурии оползень снес дома.Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями из Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, гурия, кахети, аджария, непогода в грузии
происшествия, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, гурия, кахети, аджария, непогода в грузии
Непогода в Грузии – найдено тело второго человека, попавшего под оползень
15:39 08.09.2023 (обновлено: 16:00 08.09.2023)
Погибла 80-летняя женщина, чей дом был полностью разрушен оползнем, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели нашли тело второго человека, попавшего под оползень в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия (Западная Грузия), сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
До этого спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в деревне Джумати, поиски которого велись после схода оползня. По имеющейся информации, на этот раз спасатели нашли тело 80-летней женщины, дом которой полностью был разрушен в результате оползня. Спасатели продолжают поиски еще одного несовершеннолетнего.
К этому времени спасателям удалось спасти и вывести в безопасное место 11 граждан, среди них есть и малолетние дети, и несовершеннолетние.
В зонах бедствия находятся представители разных подразделений Министерства внутренних дел Грузии, мобилизована соответствующая техника, работы ведутся в активном режиме.
"Мы призываем население, находящееся в регионе, воздержаться от передвижения и следовать указаниям представителей Министерства внутренних дел, которые находятся на месте", – говорится в заявлении МВД страны.
Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Из-за непогоды повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых селах Гурии оползень снес дома.
Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями из Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.
Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.