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Ребенок погиб в результате непогоды на западе Грузии
Ребенок погиб в результате непогоды на западе Грузии
Ранее сообщалось, что после схода оползня пропали трое человек, двое из них – несовершеннолетние 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T11:39+0400
2023-09-08T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в деревне Джумати (регион Гурия), поиски которого велись после схода оползня, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию минувшей ночью, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых местах Гурия оползень снес дома.Поиски еще двух пропавших в регионе Гурия продолжаются, сообщили в МВД. В МВД призвали местных жителей воздержаться от передвижения по региону и подчиняться указаниям представителей ведомства.Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии>>Как сообщают СМИ, особенно пострадал Ланчхутский район Гурии, поселение Чочхати. Здесь в тяжелом положении оказались несколько сел. Из-за ливня активизировались оползни, некоторые дома отрезаны от внешнего мира.Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями. Мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, непогода в грузии, гурия
грузия, происшествия, новости, тбилиси, непогода в грузии, гурия
Ребенок погиб в результате непогоды на западе Грузии
11:39 08.09.2023 (обновлено: 12:26 08.09.2023)
Ранее сообщалось, что после схода оползня пропали трое человек, двое из них – несовершеннолетние
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в деревне Джумати (регион Гурия), поиски которого велись после схода оползня, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обильные осадки, обрушившиеся на Грузию минувшей ночью, создали серьезные проблемы в регионах Гурия, Кахети и Аджария. Повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых местах Гурия оползень снес дома.
Поиски еще двух пропавших в регионе Гурия продолжаются, сообщили в МВД.
В МВД призвали местных жителей воздержаться от передвижения по региону и подчиняться указаниям представителей ведомства.
Как сообщают СМИ, особенно пострадал Ланчхутский район Гурии, поселение Чочхати. Здесь в тяжелом положении оказались несколько сел. Из-за ливня активизировались оползни, некоторые дома отрезаны от внешнего мира.
Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями. Мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.
Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.