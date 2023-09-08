https://sputnik-georgia.ru/20230908/nepogoda-v-gruzii---v-sluzhbu-112-postupilo-bolee-sta-soobscheniy-iz-adzharii-i-gurii-282050131.html

Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии

Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии

В Гурии ищут трех человек, двое из них – несовершеннолетние 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 100 сообщений от жителей регионов Гурия и Аджария поступило в Центр управления общественной безопасности "112" в связи с непогодой, говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями. Обильные осадки создали серьезные проблемы в нескольких регионах страны. В некоторых районах Гурии, Аджарии и Кахети затоплены жилые дома, приусадебные угодья, повалены деревья, повреждены линии электропередач, от внешнего мира отрезаны несколько сел. Во всех проблемных местах мобилизованы представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел Грузии. Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны>>На данном этапе в разных селах Гурии ищут троих человек, из них двое являются несовершеннолетними. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные группы, идут соответствующие работы. Оползни сошли в очень многих местах, отметил он. Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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