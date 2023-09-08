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https://sputnik-georgia.ru/20230908/nepogoda-v-gruzii---v-sluzhbu-112-postupilo-bolee-sta-soobscheniy-iz-adzharii-i-gurii-282050131.html
Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии
Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии
В Гурии ищут трех человек, двое из них – несовершеннолетние 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T11:04+0400
2023-09-08T11:11+0400
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 100 сообщений от жителей регионов Гурия и Аджария поступило в Центр управления общественной безопасности "112" в связи с непогодой, говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями. Обильные осадки создали серьезные проблемы в нескольких регионах страны. В некоторых районах Гурии, Аджарии и Кахети затоплены жилые дома, приусадебные угодья, повалены деревья, повреждены линии электропередач, от внешнего мира отрезаны несколько сел. Во всех проблемных местах мобилизованы представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел Грузии. Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны&gt;&gt;На данном этапе в разных селах Гурии ищут троих человек, из них двое являются несовершеннолетними. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные группы, идут соответствующие работы. Оползни сошли в очень многих местах, отметил он. Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, аджария, гурия, непогода в грузии
грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, аджария, гурия, непогода в грузии

Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии

11:04 08.09.2023 (обновлено: 11:11 08.09.2023)
© Ozurgeti MunicipalityНепогода в Озургети
Непогода в Озургети - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2023
© Ozurgeti Municipality
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В Гурии ищут трех человек, двое из них – несовершеннолетние
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 100 сообщений от жителей регионов Гурия и Аджария поступило в Центр управления общественной безопасности "112" в связи с непогодой, говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Обильные осадки создали серьезные проблемы в нескольких регионах страны. В некоторых районах Гурии, Аджарии и Кахети затоплены жилые дома, приусадебные угодья, повалены деревья, повреждены линии электропередач, от внешнего мира отрезаны несколько сел.
Во всех проблемных местах мобилизованы представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел Грузии.
Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны>>
На данном этапе в разных селах Гурии ищут троих человек, из них двое являются несовершеннолетними. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные группы, идут соответствующие работы.

"В Джиханджири ищут подростка, пропал ученик 4 класса, оползень снес дом. Оползень снес и разрушил около десяти домов ", – сказал мэр Ланчхути Александр Саришвили.

Оползни сошли в очень многих местах, отметил он.
Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы
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