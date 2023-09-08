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Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии
Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии
В Гурии ищут трех человек, двое из них – несовершеннолетние 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T11:04+0400
2023-09-08T11:04+0400
2023-09-08T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 100 сообщений от жителей регионов Гурия и Аджария поступило в Центр управления общественной безопасности "112" в связи с непогодой, говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями. Обильные осадки создали серьезные проблемы в нескольких регионах страны. В некоторых районах Гурии, Аджарии и Кахети затоплены жилые дома, приусадебные угодья, повалены деревья, повреждены линии электропередач, от внешнего мира отрезаны несколько сел. Во всех проблемных местах мобилизованы представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел Грузии. Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны>>На данном этапе в разных селах Гурии ищут троих человек, из них двое являются несовершеннолетними. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные группы, идут соответствующие работы. Оползни сошли в очень многих местах, отметил он. Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, аджария, гурия, непогода в грузии
грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, аджария, гурия, непогода в грузии
Непогода в Грузии – в Службу "112" поступило более ста сообщений из Аджарии и Гурии
11:04 08.09.2023 (обновлено: 11:11 08.09.2023)
В Гурии ищут трех человек, двое из них – несовершеннолетние
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 100 сообщений от жителей регионов Гурия и Аджария поступило в Центр управления общественной безопасности "112" в связи с непогодой, говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Обильные осадки создали серьезные проблемы в нескольких регионах страны. В некоторых районах Гурии, Аджарии и Кахети затоплены жилые дома, приусадебные угодья, повалены деревья, повреждены линии электропередач, от внешнего мира отрезаны несколько сел.
Во всех проблемных местах мобилизованы представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел Грузии.
На данном этапе в разных селах Гурии ищут троих человек, из них двое являются несовершеннолетними. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные группы, идут соответствующие работы.
"В Джиханджири ищут подростка, пропал ученик 4 класса, оползень снес дом. Оползень снес и разрушил около десяти домов ", – сказал мэр Ланчхути Александр Саришвили.
Оползни сошли в очень многих местах, отметил он.
Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы