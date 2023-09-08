https://sputnik-georgia.ru/20230908/nepogoda-v-gruzii--postradali-neskolko-regionov-strany-282048916.html

Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны

Непогода в Грузии – пострадали несколько регионов страны

Местные власти борются с последствиями стихии 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T10:27+0400

2023-09-08T10:27+0400

2023-09-08T11:12+0400

грузия

новости

происшествия

аджария

гурия

мцхета-мтианети

национальное агентство окружающей среды

департамент автомобильных дорог

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Непогода создала серьезные проблемы нескольким регионам Грузии – затоплены частные дома, повалены деревья, повреждены линии электропередач, сообщает телекомпания "Рустави 2". Накануне грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.В Лагодехском районе (Кахети) подсчитывают ущерб. Больше всего накануне пострадали села Кабали, Баисубани, Гургениани и Пона, где дождь, град и сильный ветер повредили крыши домом и линии электропередач. До сих пор в клинике остается женщина, которая пострадала в момент, когда из-за сильного ветра упало дерево. В регионе уже начаты работы по ликвидации последствий стихии, очищены дороги, восстановлена электроэнергия. Ливень создал проблемы и Аджарии. В Кобулетском районе на нескольких улицах затоплены дворы жилых домов и первые этажи. По словам местных жителей, обильные осадки активировали оползневые процессы. С утра в Кобулети начали работы по ликвидации последствий стихии. По имеющейся информации, в результате ливня из берегов вышла река Ачква, что и стало причиной затопления нескольких улиц города Кобулети. Соответствующие службы проводят работы по выкачке воды. Серьезно пострадал регион Гурия. Жители Озургетского района просят о помощи. Из-за ливня затоплены Супса, Уреки, Озургети, Ланчхути. Особенно сложная ситуация в районе Ланчхути – несколько деревень пострадали от оползней, дороги закрыты, инфраструктура повреждена. Оползень также повредил несколько жилых домов. По данным СМИ, в деревне Джиханджири пропал несовершеннолетний.Из-за ливня мэрия Озургети работает в чрезвычайном режиме. В эти минуты мобилизованы все соответствующие службы мэрии. Местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.Проблемы возникли и в регионе Мцхета-Мтианети, где из-за ливня и ожидаемого камнепада запрещено движение всех видов автотранспорта на 79 км участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии>>По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков днем 8 сентября ослабеет, а с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны вновь ожидаются сильные осадки, гроза и град. Также ожидается сильный ветер западного направления. На море, возможно, будет 3-4-балльный шторм. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры, и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы, предупредили в Национальном агентстве окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, аджария, гурия, мцхета-мтианети, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии