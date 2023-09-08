https://sputnik-georgia.ru/20230908/ochen-zhal--evroparlamentariy-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-282064664.html
Очень жаль – Боррель о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией
Очень жаль – Боррель о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией
Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией в мае 2023 года спустя четыре года после введения запрета 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T14:11+0400
2023-09-08T14:11+0400
2023-09-08T15:04+0400
новости
грузия
политика
ираклий гарибашвили
москва
тбилиси
авиасообщение россии и грузии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279771978_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4613a3b2418d57fb1a6a6b84ff89f56a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Евросоюз сожалеет о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Он напомнил, что в рамках Соглашения об ассоциации Грузия взяла на себя определенные обязательства и хочет стать членом Еврсоюза. По его словам, на данном этапе действительно много направлений требуют улучшения. По словам Борреля, свободное предоставление информации априори важно в этом процессе. Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279771978_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_a2bdf1e75857ee39496860bca9dc5306.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, москва, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, россия
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, москва, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, россия
Очень жаль – Боррель о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией
14:11 08.09.2023 (обновлено: 15:04 08.09.2023)
Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией в мае 2023 года спустя четыре года после введения запрета
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Евросоюз сожалеет о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
"Нам очень жаль, что авиасообщение между Грузией и Россией возобновлено. Это то послание, которое касается внешней политики Грузии", – заявил Боррель.
Он напомнил, что в рамках Соглашения об ассоциации Грузия взяла на себя определенные обязательства и хочет стать членом Еврсоюза. По его словам, на данном этапе действительно много направлений требуют улучшения.
"Нам нужно пресечь гибридную деятельность России, военную пропаганду и другие инициативы. Именно по этой причине в Евросоюзе акцент делается на укреплении независимого гражданского общества в Грузии, укреплении стойкости, борьбе с дезинформацией, и самое главное, чтобы в стране существовала живая демократическая система и была свободная подача информации", – заявил он.
По словам Борреля, свободное предоставление информации априори важно в этом процессе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией.
Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.
По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.