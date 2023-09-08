https://sputnik-georgia.ru/20230908/ochen-zhal--evroparlamentariy-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-282064664.html

Очень жаль – Боррель о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией

Очень жаль – Боррель о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией

Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией в мае 2023 года спустя четыре года после введения запрета 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T14:11+0400

2023-09-08T14:11+0400

2023-09-08T15:04+0400

новости

грузия

политика

ираклий гарибашвили

москва

тбилиси

авиасообщение россии и грузии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279771978_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4613a3b2418d57fb1a6a6b84ff89f56a.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Евросоюз сожалеет о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Он напомнил, что в рамках Соглашения об ассоциации Грузия взяла на себя определенные обязательства и хочет стать членом Еврсоюза. По его словам, на данном этапе действительно много направлений требуют улучшения. По словам Борреля, свободное предоставление информации априори важно в этом процессе. Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, москва, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, россия