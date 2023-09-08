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Сборная Грузии по футболу потерпела крупнейшее в своей истории поражение
Сборная Грузии по футболу потерпела крупнейшее в своей истории поражение
Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T23:00+0400
2023-09-08T23:00+0400
2023-09-08T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 7:1 в матче пятого тура отборочного этапа Евро-2024. Это самое крупное поражение в истории сборной Грузии по футболу. Испанцы изначально получили территориальное преимущество и контролировали мяч, а грузинская сборная почти всем составом находилась в защите. Во втором тайме после нескольких замен сборная Грузия пошла в атаку. Георгий Чакветадзе сумел забить гол, который стал единственным в копилке Грузии в этом матче. После этого испанцы вернули преимущество себе. Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, испания
Сборная Грузии по футболу потерпела крупнейшее в своей истории поражение
23:00 08.09.2023 (обновлено: 23:23 08.09.2023)
Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 7:1 в матче пятого тура отборочного этапа Евро-2024.
Это самое крупное поражение в истории сборной Грузии по футболу. Испанцы изначально получили территориальное преимущество и контролировали мяч, а грузинская сборная почти всем составом находилась в защите.
Во втором тайме после нескольких замен сборная Грузия пошла в атаку. Георгий Чакветадзе сумел забить гол, который стал единственным в копилке Грузии в этом матче. После этого испанцы вернули преимущество себе.
Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни.