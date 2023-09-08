https://sputnik-georgia.ru/20230908/sbornaya-gruzii-po-futbolu-poterpela-krupneyshee-v-svoey-istorii-porazhenie-282094901.html

Сборная Грузии по футболу потерпела крупнейшее в своей истории поражение

Сборная Грузии по футболу потерпела крупнейшее в своей истории поражение

Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T23:00+0400

2023-09-08T23:00+0400

2023-09-08T23:23+0400

спорт

новости

грузия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282093564_0:0:2633:1481_1920x0_80_0_0_21459c156e52d6917e58533b8bf3f078.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 7:1 в матче пятого тура отборочного этапа Евро-2024. Это самое крупное поражение в истории сборной Грузии по футболу. Испанцы изначально получили территориальное преимущество и контролировали мяч, а грузинская сборная почти всем составом находилась в защите. Во втором тайме после нескольких замен сборная Грузия пошла в атаку. Георгий Чакветадзе сумел забить гол, который стал единственным в копилке Грузии в этом матче. После этого испанцы вернули преимущество себе. Игра прошла при заполненных трибунах, билеты были распроданы за считанные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, испания