https://sputnik-georgia.ru/20230908/skolko-bezaktsiznykh-sigaret-izyali-v-gruzii-v-avguste-282017570.html
Сколько безакцизных сигарет изъяли в Грузии в августе?
Сколько безакцизных сигарет изъяли в Грузии в августе?
Всего безакцизный товар, изъятый из оборота, был оценен в 47 тысяч лари 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T07:01+0400
2023-09-08T07:01+0400
2023-09-08T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии в августе этого года раскрыла 19 фактов незаконного хранения, перевозки и продажи подакцизных сигарет на общую сумму 47 тысяч лари (около 18 тысяч долларов США), говорится в сообщении ведомства. В ходе расследования у контрабандистов изъяли 9 445 коробок безакцизных сигарет различного номинала, предназначенных для реализации. К ответственности было привлечено 12 человек, из них трое были задержаны. Уголовные дела возбуждены по статье "Изготовление, сбыт или (и) использование поддельных акцизных марок". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, контрабанда
грузия, новости, происшествия, контрабанда
Сколько безакцизных сигарет изъяли в Грузии в августе?
Всего безакцизный товар, изъятый из оборота, был оценен в 47 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии в августе этого года раскрыла 19 фактов незаконного хранения, перевозки и продажи подакцизных сигарет на общую сумму 47 тысяч лари (около 18 тысяч долларов США), говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования у контрабандистов изъяли 9 445 коробок безакцизных сигарет различного номинала, предназначенных для реализации.
К ответственности было привлечено 12 человек, из них трое были задержаны.
Уголовные дела возбуждены по статье "Изготовление, сбыт или (и) использование поддельных акцизных марок". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.