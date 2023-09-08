https://sputnik-georgia.ru/20230908/smertonosnyy-opolzen-v-gurii--premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-282070698.html
Смертоносный оползень в Гурии – премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших
Смертоносный оползень в Гурии – премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших
В результате схода оползня погибли 80-летняя женщина и ребенок 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T16:20+0400
2023-09-08T16:20+0400
2023-09-08T16:20+0400
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национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи с трагедией, произошедшей после проливных дождей и схода оползня в регионе Гурия на западе страны. Спасатели нашли тела двух человек в зоне бедствия в Озургетском районе Гурия. Найдены тела одного несовершеннолетнего и 80-летней женщины, дом которой был полностью разрушен оползнем. Спасатели продолжают поиски еще одного подростка.Из-за непогоды в регионах Гурия, Аджарии и Кахети повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых местах Гурия оползень снес дома. Непогода в Грузии - найдено тело второго человека, попавшего под оползень>>Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями от жителей Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети (Гурия) работает в чрезвычайном режиме, местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304. Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, аджария, кахети, ираклий гарибашвили, национальное агентство окружающей среды, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, гурия, аджария, кахети, ираклий гарибашвили, национальное агентство окружающей среды, непогода в грузии
Смертоносный оползень в Гурии – премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших
В результате схода оползня погибли 80-летняя женщина и ребенок
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи с трагедией, произошедшей после проливных дождей и схода оползня в регионе Гурия на западе страны.
Спасатели нашли тела двух человек в зоне бедствия в Озургетском районе Гурия. Найдены тела одного несовершеннолетнего и 80-летней женщины, дом которой был полностью разрушен оползнем. Спасатели продолжают поиски еще одного подростка.
"В эти трудные минуты я разделяю скорбь членов семей и близких жертв катастрофы и выражаю им поддержку. Государство делает все, чтобы помочь пострадавшим, все госорганы полностью мобилизованы, ведутся активные спасательно-поисковые мероприятия", – говорится в сообщении премьер-министра в соцсети.
Из-за непогоды в регионах Гурия, Аджарии и Кахети повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых местах Гурия оползень снес дома.
Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями от жителей Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети (Гурия) работает в чрезвычайном режиме, местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304.
Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.