https://sputnik-georgia.ru/20230908/smertonosnyy-opolzen-v-gurii--premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-282070698.html

Смертоносный оползень в Гурии – премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших

Смертоносный оползень в Гурии – премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших

В результате схода оползня погибли 80-летняя женщина и ребенок 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T16:20+0400

2023-09-08T16:20+0400

2023-09-08T16:20+0400

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ираклий гарибашвили

национальное агентство окружающей среды

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи с трагедией, произошедшей после проливных дождей и схода оползня в регионе Гурия на западе страны. Спасатели нашли тела двух человек в зоне бедствия в Озургетском районе Гурия. Найдены тела одного несовершеннолетнего и 80-летней женщины, дом которой был полностью разрушен оползнем. Спасатели продолжают поиски еще одного подростка.Из-за непогоды в регионах Гурия, Аджарии и Кахети повалены деревья, затоплены дворы и первые этажи домов, повреждена инфраструктура. По словам местных властей, в некоторых местах Гурия оползень снес дома. Непогода в Грузии - найдено тело второго человека, попавшего под оползень>>Более ста сообщений получила Служба управления чрезвычайными ситуациями от жителей Гурии и Аджарии. Мэрия Озургети (Гурия) работает в чрезвычайном режиме, местных жителей в случае необходимости просят связаться по номеру "горячей линии": 577 601 304. Ранее грузинские синоптики предупредили население страны об ухудшении погоды. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что в регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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