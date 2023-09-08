https://sputnik-georgia.ru/20230908/useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-2023-tserkovnye-traditsii-molitvy-282077472.html

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023: церковные традиции, молитвы

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023: церковные традиции, молитвы

Усекновение главы Иоанна Предтечи, самого почитаемого христианского святого после Богоматери, православная церковь отмечает 11 сентября 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T18:55+0400

2023-09-08T18:55+0400

2023-09-08T18:55+0400

религия

справки

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О церковных традициях праздника: какие службы проводят в день Усекновения главы Иоанна Предтечи и какие молитвы возносят Крестителю Спасителя, читайте в Sputnik Грузия. Церковные традиции На Усекновение главы Иоанна Предтечи по традиции проводят праздничную службу – Всенощное бдение. Молитвенные песнопения (стихеры) празднику написали еще в VII-VIII веках гимнографы преподобный Иоанн Дамаскин и патриарх Герман. По церковной традиции на вечерни читают три паремии – отрывки из книг пророка Исаии, пророка Малахии и царя Соломона, содержащие пророчества об Иоанне Предтече. Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023? Церковный календарь>>На утрени читают два канона, написанные в VIII веке преподобным Иоанном Дамаскином и святителем Андреем Критским. На Литургии все апостольские и евангельские чтения посвящены событиям усекновения главы Иоанна Предтечи. Церковь празднует день Усекновения главы Иоанна Предтечи, несмотря на то, что произошло скорбное событие, радостно восхваляя победоносного страдальца и светильника вселенной. В праздник по церковной традиции соблюдают строгий пост – 11 сентября по монастырскому уставу можно есть только постную пищу с растительным маслом. Цель однодневного поста – напомнить верующим о том, к каким ужасным последствиям приводит страсть невоздержания. О чем молятся Иоанну Предтече возносят молитвы как проповеднику покаяния и просят вразумить грешников, даровать видение и понимание своих грехов и их причин, а также приобщить некрещенных, маловеров и сектантов к церкви. Молитвы святому Иоанну возносят во время длительных постов и просят о духовной помощи. Крестьяне и пчеловоды, почитающие издревле пророка, молятся святому об изобилии земных плодов. Молитвы Молитва первая Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь. Тропарь, глас 2-й Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость. Кондак, глас 5-й Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да и рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный. Величание Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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