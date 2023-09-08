https://sputnik-georgia.ru/20230908/vizit-glavy-diplomatii-es-v-gruziyu-okazhet-vliyanie-na-protsess-evrointegratsii--glava-mid-282058396.html

Визит главы дипломатии ЕС в Грузию окажет влияние на процесс евроинтеграции – глава МИД

Визит главы дипломатии ЕС в Грузию окажет влияние на процесс евроинтеграции – глава МИД

Глава дипломатии ЕС прибыл в Грузию, чтобы узнать о достигнутом страной прогрессе на пути евроинтеграции 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T12:19+0400

2023-09-08T12:19+0400

2023-09-08T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Власти продолжат проводить реформы до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом Евросоюза, а визит верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля окажет соответствующее влияние на процессы, заявил министр иностранных дел Грузии Илиа Дарчиашвили. Боррель прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции. Первую встречу в пятницу Боррель провел с главой МИД. В настоящее время проходит встреча главы дипломатии ЕС с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Накануне глава правительства принял гостя за ужином.По словам министра, у главы дипломатии ЕС будет довольно загруженный день, однако, как отметил Дарчиашвили, это необходимо, чтобы он услышал основные послания всех ветвей власти. Помимо встречи с главой МИД, Боррель также провел встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с представителями всех политических групп в парламенте. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель>>Боррель на брифинге в офисе представительства ЕС в Тбилиси накануне заявил, что статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям и Грузии предстоит проделать много работы.Он подчеркнул, что выполнение разработанных Еврокомиссией для Грузии 12 приоритетов нужно не для того, чтобы доставить удовольствие Брюсселю, чтобы порадовать людей в Брюсселе или государства-члены Евросоюза, а чтобы улучшить жизнь граждан Грузии.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз