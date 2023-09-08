Визит главы дипломатии ЕС в Грузию окажет влияние на процесс евроинтеграции – глава МИД
12:19 08.09.2023 (обновлено: 12:28 08.09.2023)
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Глава дипломатии ЕС прибыл в Грузию, чтобы узнать о достигнутом страной прогрессе на пути евроинтеграции
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Власти продолжат проводить реформы до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом Евросоюза, а визит верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля окажет соответствующее влияние на процессы, заявил министр иностранных дел Грузии Илиа Дарчиашвили.
Боррель прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции. Первую встречу в пятницу Боррель провел с главой МИД. В настоящее время проходит встреча главы дипломатии ЕС с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Накануне глава правительства принял гостя за ужином.
"Это очень важный визит как с практической точки зрения, так и с точки зрения времени, и я уверен, что он окажет соответствующее влияние на процессы, поскольку мы очень подробно говорим с господином Боррелем о работе, которую проделали власти для того, чтобы выполнить 12 рекомендаций и добиться выполнения главной цели, чтобы Грузия получила статуса кандидата", – заявил Дарчиашвили.
По словам министра, у главы дипломатии ЕС будет довольно загруженный день, однако, как отметил Дарчиашвили, это необходимо, чтобы он услышал основные послания всех ветвей власти.
"Мы не завершаем процесс реформ в течение этого года. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом Евросоюза. Соответственно, это процесс, в котором полностью находятся власти, правящая команда, и мы продолжаем реформировать нашу страну", – отметил Дарчиашвили.
Помимо встречи с главой МИД, Боррель также провел встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с представителями всех политических групп в парламенте. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель>>
Боррель на брифинге в офисе представительства ЕС в Тбилиси накануне заявил, что статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям и Грузии предстоит проделать много работы.
Боррель на брифинге в офисе представительства ЕС в Тбилиси накануне заявил, что статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям и Грузии предстоит проделать много работы.
Он подчеркнул, что выполнение разработанных Еврокомиссией для Грузии 12 приоритетов нужно не для того, чтобы доставить удовольствие Брюсселю, чтобы порадовать людей в Брюсселе или государства-члены Евросоюза, а чтобы улучшить жизнь граждан Грузии.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.