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Грузовик врезался в толпу молящихся в Турции: погибли пять человек
Грузовик врезался в толпу молящихся в Турции: погибли пять человек
Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T17:17+0400
2023-09-09T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузовик врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, пять человек погибли, 25 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 25 человек получили ранения.Уточняется, что во время заупокойной молитвы грузовик, следовавший по трассе Кахраманмараш-Андирин, врезался в стоявшие перед ним автомобили, а затем – в толпу.По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция
Грузовик врезался в толпу молящихся в Турции: погибли пять человек
17:17 09.09.2023 (обновлено: 17:24 09.09.2023)
Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
Грузовик врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, пять человек погибли, 25 ранены, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NTV.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 25 человек получили ранения.
Уточняется, что во время заупокойной молитвы грузовик, следовавший по трассе Кахраманмараш-Андирин, врезался в стоявшие перед ним автомобили, а затем – в толпу.
По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза.