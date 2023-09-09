https://sputnik-georgia.ru/20230909/282111998.html

Грузовик врезался в толпу молящихся в Турции: погибли пять человек

Грузовик врезался в толпу молящихся в Турции: погибли пять человек

Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузовик врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, пять человек погибли, 25 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 25 человек получили ранения.Уточняется, что во время заупокойной молитвы грузовик, следовавший по трассе Кахраманмараш-Андирин, врезался в стоявшие перед ним автомобили, а затем – в толпу.По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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