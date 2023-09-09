https://sputnik-georgia.ru/20230909/doroga-v-napravlenii-shatili-otkrylas-282110931.html

Дорога в направлении Шатили открылась

Дорога в направлении Шатили открылась

Земля обрушилась на проезжую часть дороги в результате проливного дождя 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T16:35+0400

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2023-09-09T16:51+0400

грузия

новости

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шатили

мцхета-мтианети

западная грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ограничение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) снято для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Дорога закрылась 8 сентября после того, как в результате проливного дождя на проезжую часть дороги обрушилась земля. На данный момент дорога расчищена и движение свободно для всех видов транспорта. Синоптики предупреждают, что до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны ожидаются сильные осадки, гроза и град. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, а в горных зонах могут возникнуть оползни и сели.

шатили

мцхета-мтианети

западная грузия

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грузия, новости, общество, шатили, мцхета-мтианети, западная грузия, департамент автомобильных дорог