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Дожди по всей Грузии: ливень и шторм в Батуми – видео
Дожди по всей Грузии: ливень и шторм в Батуми – видео
В ближайшие два дня по всей Грузии снова ожидаются сильные дожди. Смотрите видео Sputnik Грузия из курортного города Батуми, где в течение последних дней уже... 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T15:07+0400
2023-09-09T15:07+0400
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Центр безопасности 112 разослал всем жителям страны. СМС с предупреждением. Граждан просят проявлять внимательность и осторожность, особенно на дорогах. Проливные дожди и шторм на Черном море встречают гостей курортного Батуми. В таком море во время волн купаться запрещено, да и близко подходить опасно.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шторм, шторм в батуми, погода, непогода в грузии, дождь, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шторм, шторм в батуми, погода, непогода в грузии, дождь, видео
Дожди по всей Грузии: ливень и шторм в Батуми – видео
15:07 09.09.2023 (обновлено: 15:14 09.09.2023)
В ближайшие два дня по всей Грузии снова ожидаются сильные дожди. Смотрите видео Sputnik Грузия из курортного города Батуми, где в течение последних дней уже идут ливни и штормит на море.
Центр безопасности 112 разослал всем жителям страны. СМС с предупреждением. Граждан просят проявлять внимательность и осторожность, особенно на дорогах. Проливные дожди и шторм на Черном море встречают гостей курортного Батуми. В таком море во время волн купаться запрещено, да и близко подходить опасно.