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Дожди по всей Грузии: ливень и шторм в Батуми – видео

Дожди по всей Грузии: ливень и шторм в Батуми – видео

В ближайшие два дня по всей Грузии снова ожидаются сильные дожди. Смотрите видео Sputnik Грузия из курортного города Батуми, где в течение последних дней уже... 09.09.2023, Sputnik Грузия

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Центр безопасности 112 разослал всем жителям страны. СМС с предупреждением. Граждан просят проявлять внимательность и осторожность, особенно на дорогах. Проливные дожди и шторм на Черном море встречают гостей курортного Батуми. В таком море во время волн купаться запрещено, да и близко подходить опасно.

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