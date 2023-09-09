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Движение на дороге в направлении Шатили ограничено
Движение на дороге в направлении Шатили ограничено
Дорога откроется после завершения очистительных работ 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T13:53+0400
2023-09-09T13:53+0400
2023-09-09T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за обрушения массива земли, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Земля обрушилась на проезжую часть дороги накануне ночью в результате проливного дождя. До проведения очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта на 90-м км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили внутригосударственного значения. Синоптики предупреждали, что с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны ожидаются сильные осадки, гроза и град. Отмечалось, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, а в горных зонах могут возникнуть оползни и сели. С 9 сентября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. В высокогорных районах, возможно, пойдет снег с дождем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шатили, тбилиси, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, шатили, тбилиси, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
Движение на дороге в направлении Шатили ограничено
13:53 09.09.2023 (обновлено: 13:57 09.09.2023)
Дорога откроется после завершения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за обрушения массива земли, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Земля обрушилась на проезжую часть дороги накануне ночью в результате проливного дождя. До проведения очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта на 90-м км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили внутригосударственного значения.
Синоптики предупреждали, что с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны ожидаются сильные осадки, гроза и град.
Отмечалось, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, а в горных зонах могут возникнуть оползни и сели.
С 9 сентября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. В высокогорных районах, возможно, пойдет снег с дождем.