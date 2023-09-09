https://sputnik-georgia.ru/20230909/dvizhenie-na-doroge-v-napravlenii-shatili-ogranicheno-282108317.html

Движение на дороге в направлении Шатили ограничено

Движение на дороге в направлении Шатили ограничено

Дорога откроется после завершения очистительных работ 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T13:53+0400

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грузия

новости

шатили

тбилиси

мцхета-мтианети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за обрушения массива земли, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Земля обрушилась на проезжую часть дороги накануне ночью в результате проливного дождя. До проведения очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта на 90-м км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили внутригосударственного значения. Синоптики предупреждали, что с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны ожидаются сильные осадки, гроза и град. Отмечалось, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать паводки, а в горных зонах могут возникнуть оползни и сели. С 9 сентября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. В высокогорных районах, возможно, пойдет снег с дождем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шатили, тбилиси, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог