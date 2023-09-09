https://sputnik-georgia.ru/20230909/dvizhenie-na-trasse-vostok-zapad-svobodno-dlya-vsekh-vidov-transporta-282109249.html

Движение на трассе Восток-Запад свободно для всех видов транспорта

Движение на трассе Восток-Запад свободно для всех видов транспорта

Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T14:55+0400

2023-09-09T14:55+0400

2023-09-09T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участки трассы Самтредия-Ланчхути-Григолети, поврежденные во время непогоды в регионе Гурия, удалось восстановить, и дорога открылась для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса. Дорога Самтредия-Ланчхути-Григолети является частью трассы Восток-Запад и имеет стратегическое значение для страны, так как по ней проходит транзит грузов с востока на запад страны и обратно. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, гурия, франция, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители