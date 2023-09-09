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Движение на трассе Восток-Запад свободно для всех видов транспорта
Движение на трассе Восток-Запад свободно для всех видов транспорта
Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T14:55+0400
2023-09-09T14:55+0400
2023-09-09T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участки трассы Самтредия-Ланчхути-Григолети, поврежденные во время непогоды в регионе Гурия, удалось восстановить, и дорога открылась для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса. Дорога Самтредия-Ланчхути-Григолети является частью трассы Восток-Запад и имеет стратегическое значение для страны, так как по ней проходит транзит грузов с востока на запад страны и обратно. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, гурия, франция, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, гурия, франция, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на трассе Восток-Запад свободно для всех видов транспорта
14:55 09.09.2023 (обновлено: 15:14 09.09.2023)
Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участки трассы Самтредия-Ланчхути-Григолети, поврежденные во время непогоды в регионе Гурия, удалось восстановить, и дорога открылась для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
Участки на 40-м и 56-м километре дороги были повреждены из-за разлива реки Леса.
Дорога Самтредия-Ланчхути-Григолети является частью трассы Восток-Запад и имеет стратегическое значение для страны, так как по ней проходит транзит грузов с востока на запад страны и обратно.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.