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Фестиваль сыра пройдет в парке Мтацминда
Фестиваль сыра пройдет в парке Мтацминда
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T11:11+0400
2023-09-09T11:11+0400
2023-09-09T11:15+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов. На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей. У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, фестиваль сыра, сыр
Фестиваль сыра пройдет в парке Мтацминда
11:11 09.09.2023 (обновлено: 11:15 09.09.2023)
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов.
На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей.
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой.
Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 20:00 по тбилисскому времени.