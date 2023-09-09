https://sputnik-georgia.ru/20230909/festival-syra-proydet-v-parke-mtatsminda-vika-282016184.html

Фестиваль сыра пройдет в парке Мтацминда

Фестиваль сыра пройдет в парке Мтацминда

У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра 09.09.2023, Sputnik Грузия

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грузия

тбилиси

фестиваль сыра

сыр

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов. На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей. У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, фестиваль сыра, сыр