https://sputnik-georgia.ru/20230909/grazhdane-gruzii-na-konsulskom-uchete---poslednie-dannye-282094795.html

Граждане Грузии на консульском учете – последние данные

Граждане Грузии на консульском учете – последние данные

Консульский учет служит эффективности защиты прав граждан, в том числе предоставляет возможность участвовать в парламентских выборах Грузии 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Количество граждан Грузии, находящихся на консульском учете за рубежом на 1 сентября 2023 года, составляет около 62,6 тысячи, согласно данным МИД, предоставленным депутатам парламента.Консульский учет – это учет постоянного или временного нахождения граждан Грузии за границей. Для постановки на консульский учет необязательно подтверждение легальности пребывания за границей. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В секции интересов Грузии в России на консульском учете стоят 1 606 граждан Грузии. В целом в странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция. Чтобы встать на консульский учет, нужно показать в консульстве или посольстве документ, подтверждающий гражданство, и заполнить анкету. Консульский учет служит только эффективности защиты прав граждан и не предполагает правовых обязательств. При этом нахождение на консульском учете дает право участвовать в парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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