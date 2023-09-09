https://sputnik-georgia.ru/20230909/kurs-lari-na-subbotu--26251-gel-282096508.html

Курс лари на субботу – 2,6251 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6251 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T09:30+0400

2023-09-09T09:30+0400

2023-09-09T09:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.

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экономика, грузия, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар