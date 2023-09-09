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Курс лари на субботу – 2,6251 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6251 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T09:30+0400
2023-09-09T09:30+0400
2023-09-09T09:30+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
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экономика, грузия, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
экономика, грузия, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
Курс лари на субботу – 2,6251 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.