https://sputnik-georgia.ru/20230909/mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-osenniy-tbilisi-soberet-izvestnykh-artistov-281938181.html
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" соберет известных артистов
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" соберет известных артистов
На фестивале будут исполнены бессмертные произведения иностранных и грузинских композиторов 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T18:39+0400
2023-09-09T18:39+0400
2023-09-09T18:02+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
вахтанг кахидзе
георгий челидзе
тбилисский симфонический оркестр
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 31-й раз пройдет в столице Грузии с 17 сентября по 21 октября, сообщают организаторы. На сцене фестиваля традиционно выступят известные исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Все концерты, как и прежде, пройдут на сцене Тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн. Программа: 17 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – российский скрипач Вадим Репин, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: "Праздничная увертюра" и Концерт №1 для скрипки Шостаковича, а также симфоническая сюита из балета "Амазонки" В. Кахидзе. 23 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – итальянский скрипач Доминико Нордио, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: "Ракоци-марш" и "Фантастическая симфония" Берлиоза, "Концерт №3 для скрипки" Сен-Санса. 27 сентября Концерт хоровой музыки. Участвуют: Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс. Программа: латвийская хоровая музыка. 28 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс, Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты – Софио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Шалва Мукерия, Георгий Челидзе. Программа: "Симфония №9" Бетховена. 7 октября Концерт оперной музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, солисты – Яно Алибегашвили, Кетеван Кемоклидзе, Георгий Ониани, Леван Табатадзе, Рамаз Чиквиладзе, Георгий Челидзе, Александр Тибелишвили. Дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: опера "Аида" (концертное исполнение). 12 октября Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, солист – аргентинский пианист Нельсон Гёрнер, дирижер Вахтанг Кахидзе. Программа: "Концерт №3 для фортепиано" и "Симфония №2" Рахманинова. 21 октября Фестиваль хоровой и симфонической музыки. Участвуют: Фестиваль хоро-симфонической музыки, хормейстер Арчил Ушвелидзе. Солисты: Габриэль Чомахашвили, Саломе Квалиашвили, Кетеван Картвелишвили, Гедеван Джинчарадзе, Михаил Джавахишвили, Бадри Чихиашвили, Луки Циклаури, Георгий Натрошвили, Мераб Самкурашвили. Дирижер Вахтанг Кахидзе. Программа: "Реквием" Кахидзе. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля – мэрия города Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, вахтанг кахидзе, георгий челидзе, тбилисский симфонический оркестр
культура, грузия, новости, тбилиси, вахтанг кахидзе, георгий челидзе, тбилисский симфонический оркестр
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" соберет известных артистов
На фестивале будут исполнены бессмертные произведения иностранных и грузинских композиторов
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 31-й раз пройдет в столице Грузии с 17 сентября по 21 октября, сообщают организаторы.
На сцене фестиваля традиционно выступят известные исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов.
Все концерты, как и прежде, пройдут на сцене Тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.
Программа:
Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – российский скрипач Вадим Репин, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе.
Программа: "Праздничная увертюра" и Концерт №1 для скрипки Шостаковича, а также симфоническая сюита из балета "Амазонки" В. Кахидзе.
Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – итальянский скрипач Доминико Нордио, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе.
Программа: "Ракоци-марш" и "Фантастическая симфония" Берлиоза, "Концерт №3 для скрипки" Сен-Санса.
Концерт хоровой музыки. Участвуют: Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс.
Программа: латвийская хоровая музыка.
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс, Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты – Софио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Шалва Мукерия, Георгий Челидзе.
Программа: "Симфония №9" Бетховена.
Концерт оперной музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, солисты – Яно Алибегашвили, Кетеван Кемоклидзе, Георгий Ониани, Леван Табатадзе, Рамаз Чиквиладзе, Георгий Челидзе, Александр Тибелишвили. Дирижер – Вахтанг Кахидзе.
Программа: опера "Аида" (концертное исполнение).
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, солист – аргентинский пианист Нельсон Гёрнер, дирижер Вахтанг Кахидзе.
Программа: "Концерт №3 для фортепиано" и "Симфония №2" Рахманинова.
Фестиваль хоровой и симфонической музыки. Участвуют: Фестиваль хоро-симфонической музыки, хормейстер Арчил Ушвелидзе. Солисты: Габриэль Чомахашвили, Саломе Квалиашвили, Кетеван Картвелишвили, Гедеван Джинчарадзе, Михаил Джавахишвили, Бадри Чихиашвили, Луки Циклаури, Георгий Натрошвили, Мераб Самкурашвили. Дирижер Вахтанг Кахидзе.
Программа: "Реквием" Кахидзе.
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля – мэрия города Тбилиси.