https://sputnik-georgia.ru/20230909/mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-osenniy-tbilisi-soberet-izvestnykh-artistov-281938181.html

Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" соберет известных артистов

Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" соберет известных артистов

На фестивале будут исполнены бессмертные произведения иностранных и грузинских композиторов 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T18:39+0400

2023-09-09T18:39+0400

2023-09-09T18:02+0400

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тбилиси

вахтанг кахидзе

георгий челидзе

тбилисский симфонический оркестр

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 31-й раз пройдет в столице Грузии с 17 сентября по 21 октября, сообщают организаторы. На сцене фестиваля традиционно выступят известные исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Все концерты, как и прежде, пройдут на сцене Тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн. Программа: 17 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – российский скрипач Вадим Репин, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: "Праздничная увертюра" и Концерт №1 для скрипки Шостаковича, а также симфоническая сюита из балета "Амазонки" В. Кахидзе. 23 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: солист – итальянский скрипач Доминико Нордио, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: "Ракоци-марш" и "Фантастическая симфония" Берлиоза, "Концерт №3 для скрипки" Сен-Санса. 27 сентября Концерт хоровой музыки. Участвуют: Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс. Программа: латвийская хоровая музыка. 28 сентября Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс, Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты – Софио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Шалва Мукерия, Георгий Челидзе. Программа: "Симфония №9" Бетховена. 7 октября Концерт оперной музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, солисты – Яно Алибегашвили, Кетеван Кемоклидзе, Георгий Ониани, Леван Табатадзе, Рамаз Чиквиладзе, Георгий Челидзе, Александр Тибелишвили. Дирижер – Вахтанг Кахидзе. Программа: опера "Аида" (концертное исполнение). 12 октября Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, солист – аргентинский пианист Нельсон Гёрнер, дирижер Вахтанг Кахидзе. Программа: "Концерт №3 для фортепиано" и "Симфония №2" Рахманинова. 21 октября Фестиваль хоровой и симфонической музыки. Участвуют: Фестиваль хоро-симфонической музыки, хормейстер Арчил Ушвелидзе. Солисты: Габриэль Чомахашвили, Саломе Квалиашвили, Кетеван Картвелишвили, Гедеван Джинчарадзе, Михаил Джавахишвили, Бадри Чихиашвили, Луки Циклаури, Георгий Натрошвили, Мераб Самкурашвили. Дирижер Вахтанг Кахидзе. Программа: "Реквием" Кахидзе. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля – мэрия города Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, вахтанг кахидзе, георгий челидзе, тбилисский симфонический оркестр