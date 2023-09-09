https://sputnik-georgia.ru/20230909/navodnenie-i-opolzni-na-zapade-gruzii-iz-zony-bedstviya-evakuirovali-62-cheloveka-282107447.html

Наводнение и оползни на западе Грузии: из зоны бедствия эвакуировали 62 человека

Наводнение и оползни на западе Грузии: из зоны бедствия эвакуировали 62 человека

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия, пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября, заявил... 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T12:32+0400

2023-09-09T12:32+0400

2023-09-09T13:33+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

наводнение

оползень

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия, пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. В данный момент главное внимание сконцентрировано на расчистке дорог. До сих пор запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, гурия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, наводнение, оползень