https://sputnik-georgia.ru/20230909/navodnenie-i-opolzni-na-zapade-gruzii-iz-zony-bedstviya-evakuirovali-62-cheloveka-282107447.html
Наводнение и оползни на западе Грузии: из зоны бедствия эвакуировали 62 человека
Наводнение и оползни на западе Грузии: из зоны бедствия эвакуировали 62 человека
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия, пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября, заявил... 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T12:32+0400
2023-09-09T12:32+0400
2023-09-09T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия, пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. В данный момент главное внимание сконцентрировано на расчистке дорог. До сих пор запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, наводнение, оползень
происшествия, грузия, новости, гурия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, наводнение, оползень
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинским спасателям удалось эвакуировать 62 человека из региона Гурия, пострадавшего от наводнений и оползней 8 сентября, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.
"Спасатели доставили в безопасное место 62 гражданина как при помощи лодок, так пешком и посредством транспортных средств. Подобные мероприятия проводятся и в эти минуты. Мобилизованы подразделения МВД, тяжелая техника и спасатели. Если нам понадобится вертолет, он готов", – сказал Мгебришвили.
В данный момент главное внимание сконцентрировано на расчистке дорог. До сих пор запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.