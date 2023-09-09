https://sputnik-georgia.ru/20230909/nepogoda-na-zapade-gruzii-dobralas-do-samegrelo-chto-proiskhodit-v-zugdidi-282109123.html

Непогода на западе Грузии добралась до Самегрело: что происходит в Зугдиди

Непогода на западе Грузии добралась до Самегрело: что происходит в Зугдиди

Вода подтопила первые этажи домов и дворы местных жителей 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T15:15+0400

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2023-09-09T15:15+0400

грузия

погода

происшествия

зугдиди

самегрело

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Улицы города Зугдиди на западе Грузии оказались затопленными из-за дождя, продолжавшегося всю ночь, сообщает Первый канал. По данным телеканала, осадки были настолько обильными, что водосточная система города не справилась и центральные улицы затопило. Вода подтопила первые этажи домов и дворы. В эти минуты в городе считают ущерб и выкачивают воду из подтопленных зданий. Синоптики прогнозируют осадки до утра 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

самегрело

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грузия, погода, происшествия, зугдиди, самегрело, тбилиси