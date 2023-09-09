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Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе пройдет в Греции

Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе пройдет в Греции

Победитель получит золотую медаль и 20 тысяч евро 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международная федерация грузинской борьбы (IFGW) впервые в истории проведет чемпионат Европы по грузинской борьбе (чидаоба) в "Абсолютном весе" в древнегреческом амфитеатре в Салониках 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации. В чемпионате примут участие спортсмены из более чем 25 стран.Турнир проводится при поддержке Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. Победители чемпионата Европы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и денежным призом: I место – 20 тысяч евро; II место – 10 тысяч евро; III место – 5 тысяч евро. Они также получат призы от спонсоров. Среди призов статуэтка "Золотое руно", которую получит лучший борец. В торжественном открытии турнира примут участие грузинские артисты: Нато Метонидзе, пианист Валериан Шиукашвили, пианист Зизи Наскидашвили, Национальный балет Грузии, Академия Сухишвили. Чидаоба является разновидностью борьбы в одежде. Борцы (мочидаве) одеты в сшитые из крепкого материала куртки (чоху) с засученными рукавами или совсем без рукавов и шаровары. Перед схваткой борцы танцуют на площадке народный танец картули или специальный танец палавнури. Схватка проводится под музыкальный аккомпанемент зурны или дудуков и барабанов доли. Правилами разрешаются любые захваты выше пояса, ниже пояса захваты запрещены. В чидаоба разрешены приемы с применением ног: подсечки, подножки, зацепы, обвивы, подбивы и тому подобное. Для чистой победы необходимо провести бросок, при котором соперник упадет на спину. Схватка длится в течение пяти минут или до чистой победы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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