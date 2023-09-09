Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230909/pervyy-chempionat-evropy-po-gruzinskoy-borbe-proydet-v-gretsii-vika-282014753.html
Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе пройдет в Греции
Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе пройдет в Греции
Победитель получит золотую медаль и 20 тысяч евро 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T11:50+0400
2023-09-09T13:05+0400
спорт
новости
грузия
тбилиси
салоники
греция
валериан шиукашвили
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24621/87/246218798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba6a93be010d524de73d3e800d57f7e.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международная федерация грузинской борьбы (IFGW) впервые в истории проведет чемпионат Европы по грузинской борьбе (чидаоба) в "Абсолютном весе" в древнегреческом амфитеатре в Салониках 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации. В чемпионате примут участие спортсмены из более чем 25 стран.Турнир проводится при поддержке Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. Победители чемпионата Европы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и денежным призом: I место – 20 тысяч евро; II место – 10 тысяч евро; III место – 5 тысяч евро. Они также получат призы от спонсоров. Среди призов статуэтка "Золотое руно", которую получит лучший борец. В торжественном открытии турнира примут участие грузинские артисты: Нато Метонидзе, пианист Валериан Шиукашвили, пианист Зизи Наскидашвили, Национальный балет Грузии, Академия Сухишвили. Чидаоба является разновидностью борьбы в одежде. Борцы (мочидаве) одеты в сшитые из крепкого материала куртки (чоху) с засученными рукавами или совсем без рукавов и шаровары. Перед схваткой борцы танцуют на площадке народный танец картули или специальный танец палавнури. Схватка проводится под музыкальный аккомпанемент зурны или дудуков и барабанов доли. Правилами разрешаются любые захваты выше пояса, ниже пояса захваты запрещены. В чидаоба разрешены приемы с применением ног: подсечки, подножки, зацепы, обвивы, подбивы и тому подобное. Для чистой победы необходимо провести бросок, при котором соперник упадет на спину. Схватка длится в течение пяти минут или до чистой победы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
салоники
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24621/87/246218798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c987c96eaceeabdd4f7d881283272651.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, тбилиси, салоники, греция, валериан шиукашвили, борьба
спорт, новости, грузия, тбилиси, салоники, греция, валериан шиукашвили, борьба

Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе пройдет в Греции

11:50 09.09.2023 (обновлено: 13:05 09.09.2023)
© Sputnik / STRINGERДидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники
Дидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2023
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
НовостиTelegram
Победитель получит золотую медаль и 20 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международная федерация грузинской борьбы (IFGW) впервые в истории проведет чемпионат Европы по грузинской борьбе (чидаоба) в "Абсолютном весе" в древнегреческом амфитеатре в Салониках 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации.
В чемпионате примут участие спортсмены из более чем 25 стран.Турнир проводится при поддержке Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии.
Победители чемпионата Европы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и денежным призом: I место – 20 тысяч евро; II место – 10 тысяч евро; III место – 5 тысяч евро. Они также получат призы от спонсоров. Среди призов статуэтка "Золотое руно", которую получит лучший борец.
В торжественном открытии турнира примут участие грузинские артисты: Нато Метонидзе, пианист Валериан Шиукашвили, пианист Зизи Наскидашвили, Национальный балет Грузии, Академия Сухишвили.
© Sputnik / Levan AvlabreliЮные борцы соревнуются в грузинском стиле борьбы "чидаоба" на празднике "Тбилисоба"
Юные борцы соревнуются в грузинском стиле борьбы чидаоба на празднике Тбилисоба - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2023
Юные борцы соревнуются в грузинском стиле борьбы "чидаоба" на празднике "Тбилисоба"
© Sputnik / Levan Avlabreli
Чидаоба является разновидностью борьбы в одежде. Борцы (мочидаве) одеты в сшитые из крепкого материала куртки (чоху) с засученными рукавами или совсем без рукавов и шаровары.
Перед схваткой борцы танцуют на площадке народный танец картули или специальный танец палавнури. Схватка проводится под музыкальный аккомпанемент зурны или дудуков и барабанов доли.
Правилами разрешаются любые захваты выше пояса, ниже пояса захваты запрещены. В чидаоба разрешены приемы с применением ног: подсечки, подножки, зацепы, обвивы, подбивы и тому подобное.
Для чистой победы необходимо провести бросок, при котором соперник упадет на спину. Схватка длится в течение пяти минут или до чистой победы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0