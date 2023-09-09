Причины пожара в Национальном архиве Грузии установит следствие – замглавы Минюста

"В настоящее время ведется расследование. Нам не разрешено входить в это место. Когда МВД завершит все юридические процедуры, мы сможем увидеть, что именно было повреждено. Мы знали об этих рисках, у нас были все виды защиты, но вы знаете, пленки самовоспламеняющиеся. Как и что произошло, установит следствие", – сказал Ломашвили.