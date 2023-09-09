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Причины пожара в Национальном архиве Грузии установит следствие – замглавы Минюста
Причины пожара в Национальном архиве Грузии установит следствие – замглавы Минюста
Весь ценный материал, размещенный на указанной территории, оцифрован, и у архива имеются копии, отметил Ломашвили 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Следствие установит причины пожара в здании, принадлежащем Национальному архиву Грузии, заявил глава министра юстиции Буба Ломашвили. Пожар вспыхнул в отдельном здании на территории Национального архива Грузии в пятницу вечером. В здании хранились нитропленки. При этом он еще раз подчеркнул, что весь ценный материал, размещенный на указанной территории, оцифрован, и у архива имеются копии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Причины пожара в Национальном архиве Грузии установит следствие – замглавы Минюста
Весь ценный материал, размещенный на указанной территории, оцифрован, и у архива имеются копии, отметил Ломашвили
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Следствие установит причины пожара в здании, принадлежащем Национальному архиву Грузии, заявил глава министра юстиции Буба Ломашвили.
Пожар вспыхнул в отдельном здании на территории Национального архива Грузии в пятницу вечером. В здании хранились нитропленки.
"В настоящее время ведется расследование. Нам не разрешено входить в это место. Когда МВД завершит все юридические процедуры, мы сможем увидеть, что именно было повреждено. Мы знали об этих рисках, у нас были все виды защиты, но вы знаете, пленки самовоспламеняющиеся. Как и что произошло, установит следствие", – сказал Ломашвили.
При этом он еще раз подчеркнул, что весь ценный материал, размещенный на указанной территории, оцифрован, и у архива имеются копии.