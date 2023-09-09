https://sputnik-georgia.ru/20230909/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-otkryvaet-172-y-sezon-282016786.html

Тбилисский театр оперы и балета открывает 172-й сезон

Тбилисский театр оперы и балета открывает 172-й сезон

Откроется сезон показами оперы "Абесалом и Этери" 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T13:13+0400

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захарий палиашвили

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили в сентябре открывает 172-й сезон – зрителей ждут как премьерные спектакли, так и репертуарные, говорится в сообщении театра. Откроется сезон показами оперы "Абесалом и Этери" 16 и 17 сентября. Далее 23 сентября театралов ждет премьера оперы "Гамлет" Алекса Мачавариани (концертное исполнение). Балет "Лебединое озеро" можно будет увидеть с 27 сентября по 1 октября. Театр оперы и балета также готовит оперу Джузеппе Верди "Сила судьбы", показы которой пройдут с 13 по 21 октября. Также с 29 по 31 октября на сцене театра представят балет "Дон Кихот". Тбилисский театр оперы и балета, крупнейший в Грузии, был основан 12 апреля 1851 года. А в 1874 году там произошел пожар, полностью уничтоживший здание. Театр возобновил работу лишь в 1896 году в новом здании. Сезон открылся постановкой оперы Глинки "Иван Сусанин". В 1937 году театру присвоили имя известного грузинского композитора Захария Палиашвили. В том же году театр был награжден орденом Ленина. В балетной труппе театра начинали свою творческую деятельность и основатели Ансамбля народного танца Грузии, будущие народные артисты СССР Нино Рамишвили и Илья Сухишвили. В 2010 году началась масштабная реставрация и ремонт здания театра, которые длились шесть лет. Процессом руководил архитектор Лери Медзмариашвили. Реставрация обошлась почти в 40 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, нино рамишвили, джузеппе верди, захарий палиашвили, тбилисский театр оперы и балета