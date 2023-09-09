https://sputnik-georgia.ru/20230909/ubil-cheloveka-vo-vremya-draki-zhitelya-zapadnoy-gruzii-otpravili-za-reshetku-282113309.html

Убил человека во время драки: жителя Западной Грузии отправили за решетку

Убил человека во время драки: жителя Западной Грузии отправили за решетку

Шесть его сообщников получили три с половиной года тюрьмы 09.09.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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тбилиси

имерети

кутаисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя региона Имерети к 12 годам тюрьмы за убийство одного человека и хулиганство, говорится в сообщении Генпрокуратуры. На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина 17 декабря 2022 года в городе Хони вместе с другими людьми оскорбил и избил двух людей, а позднее, во время другой драки, ударил одного из избитых ножом. Раненый скончался до приезда скорой. Мужчину задержали 18 декабря, и все время до приговора он находился в заключении. Шесть его сообщников, участвовавших в избиении, получили три с половиной года тюрьмы за хулиганство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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