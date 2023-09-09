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Убил человека во время драки: жителя Западной Грузии отправили за решетку
Убил человека во время драки: жителя Западной Грузии отправили за решетку
Шесть его сообщников получили три с половиной года тюрьмы 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T21:21+0400
2023-09-09T21:21+0400
2023-09-09T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя региона Имерети к 12 годам тюрьмы за убийство одного человека и хулиганство, говорится в сообщении Генпрокуратуры. На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина 17 декабря 2022 года в городе Хони вместе с другими людьми оскорбил и избил двух людей, а позднее, во время другой драки, ударил одного из избитых ножом. Раненый скончался до приезда скорой. Мужчину задержали 18 декабря, и все время до приговора он находился в заключении. Шесть его сообщников, участвовавших в избиении, получили три с половиной года тюрьмы за хулиганство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети, кутаисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети, кутаисский городской суд
Убил человека во время драки: жителя Западной Грузии отправили за решетку
Шесть его сообщников получили три с половиной года тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя региона Имерети к 12 годам тюрьмы за убийство одного человека и хулиганство, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина 17 декабря 2022 года в городе Хони вместе с другими людьми оскорбил и избил двух людей, а позднее, во время другой драки, ударил одного из избитых ножом. Раненый скончался до приезда скорой.
Мужчину задержали 18 декабря, и все время до приговора он находился в заключении.
Шесть его сообщников, участвовавших в избиении, получили три с половиной года тюрьмы за хулиганство.