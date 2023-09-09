https://sputnik-georgia.ru/20230909/v-gruzii-mogut-uzhestochit-nakazanie-za-shum-282077708.html

В Грузии могут ужесточить наказание за шум

В Грузии могут ужесточить наказание за шум

Уровень допустимого шума в квартирах, гостиницах и ресторанах в Грузии отличается 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T09:01+0400

2023-09-09T09:01+0400

2023-09-09T09:01+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268893377_0:196:3290:2048_1920x0_80_0_0_f3edeb973747d67d2969a093eae72848.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Парламент Грузии вскоре приступит к рассмотрению поправок, согласно которым превышение норм шума в жилых домах, государственных учреждениях и частных компаниях будет караться штрафом при первом же нарушении.В Грузии с 2020 года установлены нормы допустимого шума в дневные и ночные часы. Пока нарушение правил в первый раз влечет за собой лишь предупреждение, согласно Кодексу административных правонарушений.В случае утверждения поправок при первом же превышении допустимых норм шума в дневные или ночные часы физические лица будет караться штрафом в размере 150 лари, а юридические – 1,5 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет за собой штраф для физических лиц в размере 500 лари вместо 150, а в случае юрлиц – 5 тысяч лари вместо 500. В случае третьего превышения норм шума физическим лицам придется платить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 300, а компаниям – 10 тысяч лари вместо 1 тысячи. Причиной ужесточения наказания авторы законопроекта – депутаты от парламентского большинства – назвали растущее число нарушений. По их данным, в 2021 году было зафиксировано 148 нарушений, в 2022 году – 253, а к августу 2023 – 344 нарушения. Ограничения на шум не касаются аэропортов, метрополитена, автомобильной и железной дороги, портов, а также акций, строительных и ремонтных работ днем и спортивных и культурных мероприятий, согласованных с мэрией Тбилиси. По закону уровень допустимого шума в квартире или жилом доме в период с 08:00 до 23:00 не должен превышать 35 децибел, а с 23:00 до 08:00 – 30 децибел. В барах и ресторанах допустимый уровень шума в любое время суток – до 50 децибел, а в гостиницах днем – 40 децибел, ночью – 35 децибел. Курс лари лари по отношению к доллару США на 9 сентября 2023 года установлен в размере 2,6251 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество