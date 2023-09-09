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Землетрясение в Марокко: первые лица Грузии выразили соболезнования
Землетрясение в Марокко: первые лица Грузии выразили соболезнования
По последним данным, число погибших в результате землетрясения превышает тысячу 09.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-09T17:57+0400
2023-09-09T17:57+0400
2023-09-09T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу гибели людей во время землетрясения в Марокко. По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены, сообщает МВД Марокко. В критическом состоянии находятся более 720 человек из числа пострадавших. Свои соболезнования выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Мои искренние соболезнования марокканскому народу. В результате разрушительного землетрясения погибли сотни человек, многие остались без дома. Наши мысли сейчас с семьями погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении Зурабишвили.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, марокко, ираклий гарибашвили
Землетрясение в Марокко: первые лица Грузии выразили соболезнования
17:57 09.09.2023 (обновлено: 18:31 09.09.2023)
По последним данным, число погибших в результате землетрясения превышает тысячу
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу гибели людей во время землетрясения в Марокко.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены, сообщает МВД Марокко. В критическом состоянии находятся более 720 человек из числа пострадавших.
"От всего сердца соболезную населению Марокко из-за гибели сотен людей во время ужасного землетрясения и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаю солидарность правительству Марокко в эти тяжелые минуты скорби", – говорится в заявлении Гарибашвили.
Свои соболезнования выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Мои искренние соболезнования марокканскому народу. В результате разрушительного землетрясения погибли сотни человек, многие остались без дома. Наши мысли сейчас с семьями погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении Зурабишвили.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.