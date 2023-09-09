https://sputnik-georgia.ru/20230909/zemletryasenie-v-marokko-pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya--282112660.html

Землетрясение в Марокко: первые лица Грузии выразили соболезнования

Землетрясение в Марокко: первые лица Грузии выразили соболезнования

По последним данным, число погибших в результате землетрясения превышает тысячу 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T17:57+0400

2023-09-09T17:57+0400

2023-09-09T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу гибели людей во время землетрясения в Марокко. По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены, сообщает МВД Марокко. В критическом состоянии находятся более 720 человек из числа пострадавших. Свои соболезнования выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Мои искренние соболезнования марокканскому народу. В результате разрушительного землетрясения погибли сотни человек, многие остались без дома. Наши мысли сейчас с семьями погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении Зурабишвили.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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