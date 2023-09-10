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Не давайте детям энергетические напитки! Совет от грузинского инфекциониста

Не давайте детям энергетические напитки! Совет от грузинского инфекциониста

Кофеин сужает сосуды, что приводит к работе сердца с повышенной нагрузкой 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Детям и подросткам нельзя давать энергетические напитки из-за высокого содержания кофеина в них, считает грузинский инфекционист Майя Буцашвили. По ее словам, в США педиатры и родители требуют от властей запретить продавать энергетические напитки детям, то есть утвердить те же ограничения, которые действуют на табачные изделия и алкоголь. Эту идею поддерживает медассоциация Америки. По словам медика, в Грузии у некоторых родителей довольно специфическое отношение к этому вопросу. "Они категорически запрещают детям пить кофе, а на энергетические напитки не ставят никаких ограничений. В этом, конечно, нет логики. В энергетических напитках содержание кофеина намного выше, чем в кофе или кока-коле", – отметила Буцашвили. Медики напоминают, что энергетические напитки нельзя пить натощак, а также до или после кофе, так как кофеин обладает уникальным качеством – он сужает сосуды, что приводит к работе сердца с повышенной нагрузкой. Ученые выяснили, какие продукты приводят к слабоумию>>Норма потребления кофеина составляет примерно 150 мг кофеина в сутки (одна банка энергетического напитка содержит от 150 до 320 мг). Употребление более 1-2 банок в день может вызывать повышение артериального давления. Плохо то, что энергетические напитки не приносят в организм энергию, а заставляют организм расходовать собственные энергетические резервы. Они сначала повышают тонус, умственную и физическую активность, но потом начинается истощение, человек ощущает вялость, апатию, артериальное давление может резко упасть.

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