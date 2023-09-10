https://sputnik-georgia.ru/20230910/sbornaya-gruzii-po-futbolu-posle-provalnogo-matcha-v-tbilisi-otpravilas-v-oslo-282149757.html

Сборная Грузии по футболу после провального матча в Тбилиси отправилась в Осло

Сборная Грузии по футболу после провального матча в Тбилиси отправилась в Осло

После четырех игр в рамках отборочного этапа Евро-2024 у сборной Грузии четыре очка, и она занимает четвертое место 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T22:06+0400

2023-09-10T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу отправилась в Осло, где 12 сентября сыграет пятый матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Норвегии. Перед отъездом в Осло, 9 сентября, футболисты провели тренировку на резервном поле стадиона имени Михаила Месхи. В тренировочном процессе приняли участие 23 игрока. Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Наджран, Саудовская Аравия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Саба Сазонов ("Турин", Турин, Италия). Полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Георгий Абурджания ("Хатайспор", Антакья, Турция), Георгий Цитаишвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция). Нападение: Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия). Матч между Норвегией и Грузией начнется 12 сентября в 22:45 по тбилисскому времени. Несколькими днями ранее, 8 сентября, сборная Грузии потерпела самое крупное поражение в своей истории от команды Испании (1:7). Крупное поражение ухудшило позицию команды в группе А. После четырех игр у сборной Грузии лишь четыре очка, и она занимает четвертое место. 1. Шотландия – 5 игр, 15 очков 2. Испания – 3 игры, 6 очков 3. Норвегия – 4 игры, 4 очка 4. Грузия – 4 игры, 4 очка 5. Кипр – 4 игры, 0 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, норвегия, испания, георгий лория, хвича кварацхелия