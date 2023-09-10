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Шахматистки из Грузии пробились в полуфинал командного чемпионата мира в Польше
Шахматистки из Грузии пробились в полуфинал командного чемпионата мира в Польше
В таком составе женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира 2015 года 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T11:49+0400
2023-09-10T11:49+0400
2023-09-10T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинские шахматистки ничьей во встрече с соперницами из Китая выиграли путевку в полуфинал командного чемпионата мира среди женщин в польском Быдгоще, сообщает Федерация шахмат Грузии. В полуфинале 10 сентября грузинки встретятся с представительницами США. Во втором полуфинале сойдутся команды Франции и Казахстана. На пути к полуфиналу сборная Грузии с разгромным счетом 3,5:0,5 обыграла команду Украины, относившуюся к числу фаворитов чемпионата, с минимальным счетом уступила сборной Франции (1,5:2,5), обыграла Индию (3:1), не оставила шансов Египту (3,5:0,5) и сыграла вничью с Казахстаном (2:2). Финал чемпионата состоится 11 сентября. Состав сборной Грузии на командном чемпионате мира: Бела Хотенашвили (2423), Мэри Арабидзе (2349), Нино Бациашвили (2366), Лела Джавахишвили (2342), Саломе Мелия (2267). Поти принял Международный шахматный фестиваль>>Именно в таком составе женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира 2015 года. В чемпионате мира по шахматам участвуют 12 команд в двух группах (А и Б). Из каждой группы в следующий этап проходят по четыре команды, которые соревнуются друг с другом по олимпийской системе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, нино бациашвили, шахматы, польша
Шахматистки из Грузии пробились в полуфинал командного чемпионата мира в Польше
В таком составе женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира 2015 года
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинские шахматистки ничьей во встрече с соперницами из Китая выиграли путевку в полуфинал командного чемпионата мира среди женщин в польском Быдгоще, сообщает Федерация шахмат Грузии.
В полуфинале 10 сентября грузинки встретятся с представительницами США. Во втором полуфинале сойдутся команды Франции и Казахстана.
На пути к полуфиналу сборная Грузии с разгромным счетом 3,5:0,5 обыграла команду Украины, относившуюся к числу фаворитов чемпионата, с минимальным счетом уступила сборной Франции (1,5:2,5), обыграла Индию (3:1), не оставила шансов Египту (3,5:0,5) и сыграла вничью с Казахстаном (2:2).
Финал чемпионата состоится 11 сентября.
Состав сборной Грузии на командном чемпионате мира: Бела Хотенашвили (2423), Мэри Арабидзе (2349), Нино Бациашвили (2366), Лела Джавахишвили (2342), Саломе Мелия (2267).
Именно в таком составе женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира 2015 года.
В чемпионате мира по шахматам участвуют 12 команд в двух группах (А и Б). Из каждой группы в следующий этап проходят по четыре команды, которые соревнуются друг с другом по олимпийской системе.