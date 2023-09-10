https://sputnik-georgia.ru/20230910/spetsialisty-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-gurii---proveryayut-zdaniya-i-dayut-rekomendatsii-282140434.html
Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии - проверяют здания и дают рекомендации
Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии - проверяют здания и дают рекомендации
Высокогорная часть региона Гурия является одним из самых сложных с точки зрения природных опасностей краев в Грузии в последние 10-15 лет 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T17:09+0400
2023-09-10T17:09+0400
2023-09-10T17:09+0400
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гурия
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ланчхути
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Специалистов Национального агентства окружающей среды, изучающие обстановку в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия, зафиксировали снижение уровня опасности, говорится в сообщении Агентства. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в регионе Гурия в Западной Грузии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Пострадали села Ланчхутского и Озургетского районов. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Специалисты агентства окружающей среды, работающие в зоне стихийного бедствия, дают рекомендации по дальнейшим действиям."На данном этапе, согласно исследованиям, проведенным специалистами агентства, уровень опасности в Гурийском крае снизился по сравнению с первым днем стихии", - сказано в сообщении. При этом отмечено, что высокогорная часть региона Гурия является одним из самых сложных с точки зрения природных опасностей краев в Грузии в последние 10-15 лет. К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам.Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте>>В зоне стихийного бедствия в Гурии продолжают работать спасатели, а также штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.С утра воскресенья устраняют неполадки электрораспределительная и газораспределительная компании. Местные власти обещают, что вскоре подача газа и электроэнергии возобновится всем абонентам. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение.Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, озургети, ланчхути, национальное агентство окружающей среды, оползень
грузия, новости, происшествия, гурия, озургети, ланчхути, национальное агентство окружающей среды, оползень
Специалисты в зоне стихийного бедствия в Гурии - проверяют здания и дают рекомендации
Высокогорная часть региона Гурия является одним из самых сложных с точки зрения природных опасностей краев в Грузии в последние 10-15 лет
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Специалистов Национального агентства окружающей среды, изучающие обстановку в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия, зафиксировали снижение уровня опасности, говорится в сообщении Агентства.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в регионе Гурия в Западной Грузии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Пострадали села Ланчхутского и Озургетского районов. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков.
"В муниципалитетах Озургети и Ланчхути, по данным на 9 сентября, проведена оценка 18 объектов инфраструктуры, 19 населенных пунктов, а также приусадебных участков и жилых домов 80 семей. Также 35 семьям была дана рекомендация переехать в геологически устойчивое место", - говорится в сообщении.
Специалисты агентства окружающей среды, работающие в зоне стихийного бедствия, дают рекомендации по дальнейшим действиям.
"На данном этапе, согласно исследованиям, проведенным специалистами агентства, уровень опасности в Гурийском крае снизился по сравнению с первым днем стихии", - сказано в сообщении.
При этом отмечено, что высокогорная часть региона Гурия является одним из самых сложных с точки зрения природных опасностей краев в Грузии в последние 10-15 лет.
К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам.
В зоне стихийного бедствия в Гурии продолжают работать спасатели, а также штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.
С утра воскресенья устраняют неполадки электрораспределительная и газораспределительная компании. Местные власти обещают, что вскоре подача газа и электроэнергии возобновится всем абонентам. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).