https://sputnik-georgia.ru/20230910/vlasti-gruzii-budut-sodeystvovat-trudoustroystvu-v-wizz-air-282131576.html
Власти Грузии будут содействовать трудоустройству в Wizz Air
Власти Грузии будут содействовать трудоустройству в Wizz Air
Венгерский лоукостер лидирует по авиаперевозкам в Грузии – в 2022 году он обслужил 630 тысяч пассажиров 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T10:53+0400
2023-09-10T10:53+0400
2023-09-10T11:21+0400
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кутаиси
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кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузия и венгерский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air планируют разработать совместные программы содействия трудоустройству грузинских граждан Грузии в авиакомпании, сообщает пресс-служба ведомства. Вопрос обсуждался во время рабочего визита главы Минэкономики Левана Давиташвили в Венгрию. Ведомство отметило, что Wizz Air является одним из крупнейших работодателей в мировой авиационной индустрии. В ходе встречи с руководством лоукостера Давиташвили рассказал о ситуации на рынке гражданской авиации Грузии и, в частности, о предстоящей реконструкции Кутаисского международного аэропорта, где базируется Wizz Air. Было отмечено, что через 18 месяцев в аэропорту Кутаиси появится новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, которая сможет обслуживать самолеты любого размера и создаст возможность приема большего количества рейсов. Аэропорт Кутаиси вскоре сможет принимать любые самолеты – глава Объединения>>Внимание также было сосредоточено на тенденциях быстрого восстановления авиации в Грузии, что оказало положительное влияние на развитие туристического сектора в стране. Было отмечено, что количество прямых рейсов и направлений со странами ЕС является приоритетным направлением правительства Грузии. Со стороны Wizz Air было отмечено, что кутаисское направление является одним из самых успешных для авиакомпании, пассажиропоток по которому уже превысил показатель 2019 года. На сегодняшний день Wizz Air занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Грузии по пассажирским перевозкам. В 2022 году их число составило 630 тысяч. Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра>>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в Грузии было возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета начал регулярно летать лоукостер. В июне 2023 года Wizz Air вернул третий самолет в Кутаисский аэропорт, а с 1 декабря добавится еще и четвертый. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, венгрия, леван давиташвили, wizzair, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, кутаиси, венгрия, леван давиташвили, wizzair, кутаисский международный аэропорт
Власти Грузии будут содействовать трудоустройству в Wizz Air
10:53 10.09.2023 (обновлено: 11:21 10.09.2023)
Венгерский лоукостер лидирует по авиаперевозкам в Грузии – в 2022 году он обслужил 630 тысяч пассажиров
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузия и венгерский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air планируют разработать совместные программы содействия трудоустройству грузинских граждан Грузии в авиакомпании, сообщает пресс-служба ведомства.
Вопрос обсуждался во время рабочего визита главы Минэкономики Левана Давиташвили в Венгрию.
"Будут разработаны совместные проекты, которые, с одной стороны, будут способствовать развитию профессионального образования в авиационной отрасли Грузии, а с другой – дадут гражданам Грузии возможность трудоустроиться в таких крупных авиакомпаниях, как Wizz Air", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что Wizz Air является одним из крупнейших работодателей в мировой авиационной индустрии.
В ходе встречи с руководством лоукостера Давиташвили рассказал о ситуации на рынке гражданской авиации Грузии и, в частности, о предстоящей реконструкции Кутаисского международного аэропорта, где базируется Wizz Air.
Было отмечено, что через 18 месяцев в аэропорту Кутаиси появится новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, которая сможет обслуживать самолеты любого размера и создаст возможность приема большего количества рейсов.
Внимание также было сосредоточено на тенденциях быстрого восстановления авиации в Грузии, что оказало положительное влияние на развитие туристического сектора в стране. Было отмечено, что количество прямых рейсов и направлений со странами ЕС является приоритетным направлением правительства Грузии.
Со стороны Wizz Air было отмечено, что кутаисское направление является одним из самых успешных для авиакомпании, пассажиропоток по которому уже превысил показатель 2019 года.
На сегодняшний день Wizz Air занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Грузии по пассажирским перевозкам. В 2022 году их число составило 630 тысяч.
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в Грузии было возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета начал регулярно летать лоукостер.
В июне 2023 года Wizz Air вернул третий самолет в Кутаисский аэропорт, а с 1 декабря добавится еще и четвертый.