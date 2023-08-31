https://sputnik-georgia.ru/20230831/chto-sodeystvuet-rostu-ekonomiki-gruzii--otvet-zamministra-281846483.html

Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра

Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра

Устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства, заявил замминистра 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T23:58+0400

2023-08-31T23:58+0400

2023-08-31T23:58+0400

грузия

экономика

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

министерство экономики и устойчивого развития грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681944_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_797d8141cfa2972a59e08c1384df77dd.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Рост инвестиционной активности, а также сфер торговли и туризма содействует росту экономики Грузии в 2023 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. По информации замминистра экономики, в июле 2023 года было выявлено несколько секторов, способствующих экономическому росту. В том числе, положительный вклад в экономический рост внесли рост экономической активности в финансовой и страховой деятельности, строительстве, образовании, профессиональной, научно-технической деятельности и торговле. По его словам, устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства. Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика >>Цинцадзе отметил, что положительная динамика в росте экспорта в январе-июле также увеличилась на 15,9% и объем достиг 3 583,4 млн долларов. По прогнозу замминистра, положительные тенденции в плане экономического роста продолжатся и сохранятся в ближайшие месяцы. Минфин прогнозирует высокий темп роста экономики Грузии >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", министерство экономики и устойчивого развития грузии