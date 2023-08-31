https://sputnik-georgia.ru/20230831/chto-sodeystvuet-rostu-ekonomiki-gruzii--otvet-zamministra-281846483.html
Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра
Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра
Устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства, заявил замминистра 31.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-31T23:58+0400
2023-08-31T23:58+0400
2023-08-31T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Рост инвестиционной активности, а также сфер торговли и туризма содействует росту экономики Грузии в 2023 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. По информации замминистра экономики, в июле 2023 года было выявлено несколько секторов, способствующих экономическому росту. В том числе, положительный вклад в экономический рост внесли рост экономической активности в финансовой и страховой деятельности, строительстве, образовании, профессиональной, научно-технической деятельности и торговле. По его словам, устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства. Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика >>Цинцадзе отметил, что положительная динамика в росте экспорта в январе-июле также увеличилась на 15,9% и объем достиг 3 583,4 млн долларов. По прогнозу замминистра, положительные тенденции в плане экономического роста продолжатся и сохранятся в ближайшие месяцы. Минфин прогнозирует высокий темп роста экономики Грузии >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", министерство экономики и устойчивого развития грузии
Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра
Устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Рост инвестиционной активности, а также сфер торговли и туризма содействует росту экономики Грузии в 2023 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%.
По информации замминистра экономики, в июле 2023 года было выявлено несколько секторов, способствующих экономическому росту.
В том числе, положительный вклад в экономический рост внесли рост экономической активности в финансовой и страховой деятельности, строительстве, образовании, профессиональной, научно-технической деятельности и торговле.
По его словам, устойчивость Грузии к внешним шокам повышается, что обусловлено разумной макроэкономической политикой правительства.
Цинцадзе отметил, что положительная динамика в росте экспорта в январе-июле также увеличилась на 15,9% и объем достиг 3 583,4 млн долларов.
По прогнозу замминистра, положительные тенденции в плане экономического роста продолжатся и сохранятся в ближайшие месяцы.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.