https://sputnik-georgia.ru/20230910/ya-razocharovan--trener-sbornoy-gruzii-po-regbi-posle-matcha-s-avstraliey-282130308.html

"Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией

"Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией

Маисашвили пообещал проанализировать встречу и сделать выводы до следующего матча 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ошибки в матче со сборной Австралии помешали команде Грузии по регби воспользоваться хорошими моментами, что разочаровывает, заявил главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после игры на Кубке мира в Париже. Сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби. Игра прошла на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. По словам тренера, на результате сказались, прежде всего, два фактора – сильный соперник в лице Австралии и провальный первый тайм. При этом он подчеркнул, что грузинам пришлось играть с сильным соперником."Это была первая игра сборной Грузии на этом Кубке мира. У нас был сильный соперник, и это был сложный матч. Мы плохо сыграли в первом тайме и сами загнали себя. Во втором тайме мы постарались исправить ситуацию и улучшили качество игры", – сказал Маисашвили. Но, как сказал тренер сборной, еще есть время все проанализировать и учесть к следующему матчу.Свой следующий матч сборная Грузии проведет против сборной Португалии 23 сентября. Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия. Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира>>Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира: 23 сентября – Грузия – Португалия 30 сентября – Фиджи – Грузия 7 октября – Уэльс – Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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