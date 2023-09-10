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"Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией
"Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией
Маисашвили пообещал проанализировать встречу и сделать выводы до следующего матча 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T10:19+0400
2023-09-10T10:19+0400
2023-09-10T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ошибки в матче со сборной Австралии помешали команде Грузии по регби воспользоваться хорошими моментами, что разочаровывает, заявил главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после игры на Кубке мира в Париже. Сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби. Игра прошла на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. По словам тренера, на результате сказались, прежде всего, два фактора – сильный соперник в лице Австралии и провальный первый тайм. При этом он подчеркнул, что грузинам пришлось играть с сильным соперником."Это была первая игра сборной Грузии на этом Кубке мира. У нас был сильный соперник, и это был сложный матч. Мы плохо сыграли в первом тайме и сами загнали себя. Во втором тайме мы постарались исправить ситуацию и улучшили качество игры", – сказал Маисашвили. Но, как сказал тренер сборной, еще есть время все проанализировать и учесть к следующему матчу.Свой следующий матч сборная Грузии проведет против сборной Португалии 23 сентября. Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия. Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира>>Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира: 23 сентября – Грузия – Португалия 30 сентября – Фиджи – Грузия 7 октября – Уэльс – Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, австралия, регби, сборная грузии по регби, кубок мира по регби 2023
спорт, грузия, новости, австралия, регби, сборная грузии по регби, кубок мира по регби 2023
"Я разочарован" – тренер сборной Грузии по регби после матча с Австралией
Маисашвили пообещал проанализировать встречу и сделать выводы до следующего матча
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ошибки в матче со сборной Австралии помешали команде Грузии по регби воспользоваться хорошими моментами, что разочаровывает, заявил главный тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили после игры на Кубке мира в Париже.
Сборная Грузии по регби уступила двукратному чемпиону мира, Австралии, со счетом 15:35 в дебютном матче группы С Кубка мира по регби. Игра прошла на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.
"К сожалению, из-за ошибок мы не воспользовались некоторыми выгодными моментами, поэтому я разочарован", – сказал Маисашвили.
По словам тренера, на результате сказались, прежде всего, два фактора – сильный соперник в лице Австралии и провальный первый тайм.
При этом он подчеркнул, что грузинам пришлось играть с сильным соперником.
"Это была первая игра сборной Грузии на этом Кубке мира. У нас был сильный соперник, и это был сложный матч. Мы плохо сыграли в первом тайме и сами загнали себя. Во втором тайме мы постарались исправить ситуацию и улучшили качество игры", – сказал Маисашвили.
Но, как сказал тренер сборной, еще есть время все проанализировать и учесть к следующему матчу.
"У нас есть время до следующей игры. Мы проанализируем прошедшую встречу и сделаем соответствующие выводы", – отметил Маисашвили.
Свой следующий матч сборная Грузии проведет против сборной Португалии 23 сентября.
Кубок мира по регби (Rugby World Cup 2023) проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Команды в десяти городах проведут 48 матчей. Соперниками Грузии в группе C стали Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.
Расписание игр сборной Грузии на чемпионате мира:
23 сентября – Грузия – Португалия
30 сентября – Фиджи – Грузия
7 октября – Уэльс – Грузия.