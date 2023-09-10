https://sputnik-georgia.ru/20230910/kogda-khromaet-distsiplina--kak-gruziya-proigrala-avstralii-na-starte-kubka-mira-282129049.html
Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира
Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира
15:35 – таков итог стартового матча сборной Грузии против двукратных чемпионов планеты австралийцев. 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T09:31+0400
2023-09-10T09:31+0400
2023-09-10T10:24+0400
спорт
аналитика
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австралия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
кубок мира по регби 2023
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0a/282128509_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_8e84b2eaf11483fdd55ce7cda69e87c3.jpg
Теперь в распоряжении руководства "Лелос" ровно две недели на то, чтобы проанализировать собственные просчеты, а также указать игрокам, что они делали не так, как могут и как следовало. Первый тайм – сплошное разочарование Часто бывает, и не только в спорте, что когда дело с самого же начало пойдет так, как надо, то вероятность конечного успеха значительно повышается. И наоборот – когда сначала дело не заладится, потом всегда сложно наверстать упущенное и достичь успеха. В субботу на знаменитом "Стад де Франс", которому, кстати, 28 октября предстоит принимать финал КМ-2023, был показан классический пример сказанного выше – Австралия и Грузия начали игру так называемым регбийным пинг-понгом – это когда защитники обеих команд дальними ударами ногой стараются создать своей команде тактическое превосходство. И этот обмен ударами продлился довольно долго, пока фулбэк французского "Лиона" и сборной Грузии Давит Ниниашвили не допустил ошибку. Австралийцы очень энергично атаковали и решили завершать атаку на левом фланге, и когда финишировавший игрок попытался упасть в зачетку с мячом, его захватил один из "Лелос", а страховавший его тот же Ниниашвили сыграл как-то беззубо, и австралиец сумел увернуться от его неагрессивных "объятий". Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру >>Фулбэк "Воллабис" Дональдсон реализацию промазал, но, к счастью для своей команды, это был его первый и последний промах – последующие 6 ударов легли точно между мачт. 5:0 – обескураживающее для грузин начало – всего через неполные 3 минуты. Но тут проявил характер Васил Лобжанидзе, бесстрашно бросился под удар австралийца ногой, потом отчаянно поборолся за верховой мяч с соперником-верзилой и завоевал штрафной. И это при росте всего-то 177 см, что весьма "скромно" в сегодняшнем регби. Лука Маткава пробил легкий штрафной, и счет стал 5:3. Как оказалось, это был единичный проблеск грузин за первую половину встречи. На "Лелос" посыпался просто шквал атак, надо сказать, не очень изобретательных и отточенных, но все-таки это была доминация сильного над слабым. Во всяком случае в первые 40 минут все именно так и выглядело. И что было особенно неожиданным, традиционно грозная грузинская схватка в первом тайме в статике играла ниже всякой критики. Австралийцы раз за разом продавливали форвардов "Лелос" и штрафовали их, а упомянутый Дональдсон исправно лупил по воротам из любых позиций. Кстати, он и был назван лучшим игроком матча. Кроме того, сиднеец с фиджийской фамилией Марк Навакаванитасе занес красивую попытку, и в сумме австралийцы выиграли тайм со счетом 21:3... И это еще не все! Рефери, перманентно предупреждавший капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе об угрозе наказания за частое нарушение дисциплины, желтой карточке и удалении, Мириана Модебадзе отправил вслед за командой прямо в раздевалку на последних секундах тайма. В общем, ситуация катастрофическая. Совсем другая Грузия Самым нелепым было то, что на самом деле и Австралия не блистала в первые 40 минут, и совсем не выдуман кризис в этой команде, о котором упорно говорят практически все специалисты этого дела, и тренер новый, который за месяц мало что смог бы изменить. Что-то не состыковывалось в предматчевом раскладе, такой откровенной неумелости от грузин практически никто не ожидал. Но тот самый новый тренер ведь не просто тренер, а сам Эдди Джонс! Австралиец по происхождению, один из ярчайших представителей своей профессии, поднявший из небытия в элиту сборную Японии, потом доставивший сборную Англии до финала Кубка мира-2019 и совсем недавно уволенный англичанами за провалы последнего времени. Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе >>Помимо этого, как было сказано в начале, стартовая неудача оказала чуть ли не губительное воздействие на "Лелос". Однако было очень приятно видеть, с каким боевым настроем грузины вышли на вторую половину этого боя. В принципе, бились они по максимуму и в первом тайме, просто бессистемно и в основном отбиваясь от наскоков "Воллабис". Но после перерыва на поле были уже те "Лелос", которые умеют играть наравне с любым грандом. Несмотря на численное меньшинство, они постепенно стали перехватывать инициативу, нанизывать фазы атак одну на другую, красиво комбинировать, и вскоре им удался отличный прорыв обороны австралийцев по левому флангу, где молодой форвард Лука Иванишвили с висящими на плечах двумя австралийцами сумел-таки приземлить мяч за заветной линией – 8:21! Маткава пробивал реализацию с самой кромки поля и промахнулся. За этим последовала череда замен, Леван Маисашвили пустил в бой свежих столбов – Гигашвили и Гогичашвили. Звезды чемпионата Франции моментально усилили грузинскую схватку, восстановили равновесие в этом компоненте и стали настоящими столпами перехода преимущества на сторону Грузии. И в этот самый переломный момент опять ошибся Давит Ниниашвили, одна из главных молодых звезд французского топ-14. 25-й матч за национальную сборную оказался самым неудачным для него. На 56-й минуте он подхватил мяч глубоко на своей половине поля, разогнался, набрал скорость, стал финтовать, прошел нескольких австралийцев, потом его сбили с ног, и, падая, надежда грузинского регби неглядя отбросил мяч назад, прямо в руки... догонявшему преследователю. А так как Давит играл на позиции последнего защитника, он оставил оборону оголенной, поскольку подстраховать его стихийный прорыв вовремя было просто невозможно – Дональдсн пробежал в обратном направлении и уложил мяч на газон поудобнее для последующей реализации. Вот и получилось, что вместо сокращения отставания сборная Грузии его сама и увеличила – 8:28. Через 5 минут расстроенного Ниниашвили заменили, на 70-й минуте австралийцы занесли еще одну попытку, хотя хозяевами положения и не являлись. Грузины пошли в последнюю атаку, и под самый финальный свисток Бека Гигашвили проделал свой коронный фокус – подхватил мяч из атакующей кучи-малы и нырнул вместе с ним в зачетку. Этот приземистый здоровяк так ловко проделывает это движение, что уберечься от попытки удается немногим. Австралийцам не удалось. Вышедший на поле вместо Маткава Тедо Абжандадзе легко реализовал, увеличив лицевой счет в сборной до 335 очков, и вскоре матч закончился. Кубок мира – высокое напряжение 15:35 – итог логичный, хоть и не очень приятный. "Лелос" показали, что они действительно в силах притеснить любого соперника, и в Париже они создали проблемы сами себе. Ведь смогли вернуться в игру после перерыва? Ведь повергли австралийцев в панику? Однако остались без турнирных очков, отдав совсем не блеснувшим австралийцам помимо четырех очков за победу еще и пятое, бонусное – за 4 занесенные попытки. Обидно, но такова цена ошибок. В регби ошибки связывают с дисциплиной, и именно этот компонент подвел грузин, хотя в последнее время в этом смысле проблем, вроде, и не наблюдалось. Таков Кубок мира, здесь напряжение высокое во всех смыслах. Следующий матч "Лелос" аж через две недели, 23 сентября, против хорошо знакомых португальцев. Времени на выводы полно – и у тренеров, и у игроков.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Слава Гаспаров
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg
спорт, аналитика, грузия, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
спорт, аналитика, грузия, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
Теперь в распоряжении руководства "Лелос" ровно две недели на то, чтобы проанализировать собственные просчеты, а также указать игрокам, что они делали не так, как могут и как следовало.
Первый тайм – сплошное разочарование
Часто бывает, и не только в спорте, что когда дело с самого же начало пойдет так, как надо, то вероятность конечного успеха значительно повышается. И наоборот – когда сначала дело не заладится, потом всегда сложно наверстать упущенное и достичь успеха.
В субботу на знаменитом "Стад де Франс", которому, кстати, 28 октября предстоит принимать финал КМ-2023, был показан классический пример сказанного выше – Австралия и Грузия начали игру так называемым регбийным пинг-понгом – это когда защитники обеих команд дальними ударами ногой стараются создать своей команде тактическое превосходство. И этот обмен ударами продлился довольно долго, пока фулбэк французского "Лиона" и сборной Грузии Давит Ниниашвили не допустил ошибку.
Австралийцы очень энергично атаковали и решили завершать атаку на левом фланге, и когда финишировавший игрок попытался упасть в зачетку с мячом, его захватил один из "Лелос", а страховавший его тот же Ниниашвили сыграл как-то беззубо, и австралиец сумел увернуться от его неагрессивных "объятий".
Фулбэк "Воллабис" Дональдсон реализацию промазал, но, к счастью для своей команды, это был его первый и последний промах – последующие 6 ударов легли точно между мачт.
5:0 – обескураживающее для грузин начало – всего через неполные 3 минуты. Но тут проявил характер Васил Лобжанидзе, бесстрашно бросился под удар австралийца ногой, потом отчаянно поборолся за верховой мяч с соперником-верзилой и завоевал штрафной. И это при росте всего-то 177 см, что весьма "скромно" в сегодняшнем регби.
Лука Маткава пробил легкий штрафной, и счет стал 5:3. Как оказалось, это был единичный проблеск грузин за первую половину встречи. На "Лелос" посыпался просто шквал атак, надо сказать, не очень изобретательных и отточенных, но все-таки это была доминация сильного над слабым. Во всяком случае в первые 40 минут все именно так и выглядело.
И что было особенно неожиданным, традиционно грозная грузинская схватка в первом тайме в статике играла ниже всякой критики. Австралийцы раз за разом продавливали форвардов "Лелос" и штрафовали их, а упомянутый Дональдсон исправно лупил по воротам из любых позиций. Кстати, он и был назван лучшим игроком матча.
Кроме того, сиднеец с фиджийской фамилией Марк Навакаванитасе занес красивую попытку, и в сумме австралийцы выиграли тайм со счетом 21:3...
И это еще не все! Рефери, перманентно предупреждавший капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе об угрозе наказания за частое нарушение дисциплины, желтой карточке и удалении, Мириана Модебадзе отправил вслед за командой прямо в раздевалку на последних секундах тайма. В общем, ситуация катастрофическая.
Совсем другая Грузия
Самым нелепым было то, что на самом деле и Австралия не блистала в первые 40 минут, и совсем не выдуман кризис в этой команде, о котором упорно говорят практически все специалисты этого дела, и тренер новый, который за месяц мало что смог бы изменить.
Что-то не состыковывалось в предматчевом раскладе, такой откровенной неумелости от грузин практически никто не ожидал. Но тот самый новый тренер ведь не просто тренер, а сам Эдди Джонс! Австралиец по происхождению, один из ярчайших представителей своей профессии, поднявший из небытия в элиту сборную Японии, потом доставивший сборную Англии до финала Кубка мира-2019 и совсем недавно уволенный англичанами за провалы последнего времени.
Помимо этого, как было сказано в начале, стартовая неудача оказала чуть ли не губительное воздействие на "Лелос". Однако было очень приятно видеть, с каким боевым настроем грузины вышли на вторую половину этого боя.
В принципе, бились они по максимуму и в первом тайме, просто бессистемно и в основном отбиваясь от наскоков "Воллабис". Но после перерыва на поле были уже те "Лелос", которые умеют играть наравне с любым грандом. Несмотря на численное меньшинство, они постепенно стали перехватывать инициативу, нанизывать фазы атак одну на другую, красиво комбинировать, и вскоре им удался отличный прорыв обороны австралийцев по левому флангу, где молодой форвард Лука Иванишвили с висящими на плечах двумя австралийцами сумел-таки приземлить мяч за заветной линией – 8:21! Маткава пробивал реализацию с самой кромки поля и промахнулся.
За этим последовала череда замен, Леван Маисашвили пустил в бой свежих столбов – Гигашвили и Гогичашвили. Звезды чемпионата Франции моментально усилили грузинскую схватку, восстановили равновесие в этом компоненте и стали настоящими столпами перехода преимущества на сторону Грузии.
И в этот самый переломный момент опять ошибся Давит Ниниашвили, одна из главных молодых звезд французского топ-14. 25-й матч за национальную сборную оказался самым неудачным для него. На 56-й минуте он подхватил мяч глубоко на своей половине поля, разогнался, набрал скорость, стал финтовать, прошел нескольких австралийцев, потом его сбили с ног, и, падая, надежда грузинского регби неглядя отбросил мяч назад, прямо в руки... догонявшему преследователю. А так как Давит играл на позиции последнего защитника, он оставил оборону оголенной, поскольку подстраховать его стихийный прорыв вовремя было просто невозможно – Дональдсн пробежал в обратном направлении и уложил мяч на газон поудобнее для последующей реализации. Вот и получилось, что вместо сокращения отставания сборная Грузии его сама и увеличила – 8:28.
Через 5 минут расстроенного Ниниашвили заменили, на 70-й минуте австралийцы занесли еще одну попытку, хотя хозяевами положения и не являлись. Грузины пошли в последнюю атаку, и под самый финальный свисток Бека Гигашвили проделал свой коронный фокус – подхватил мяч из атакующей кучи-малы и нырнул вместе с ним в зачетку. Этот приземистый здоровяк так ловко проделывает это движение, что уберечься от попытки удается немногим. Австралийцам не удалось. Вышедший на поле вместо Маткава Тедо Абжандадзе легко реализовал, увеличив лицевой счет в сборной до 335 очков, и вскоре матч закончился.
Кубок мира – высокое напряжение
15:35 – итог логичный, хоть и не очень приятный. "Лелос" показали, что они действительно в силах притеснить любого соперника, и в Париже они создали проблемы сами себе. Ведь смогли вернуться в игру после перерыва? Ведь повергли австралийцев в панику? Однако остались без турнирных очков, отдав совсем не блеснувшим австралийцам помимо четырех очков за победу еще и пятое, бонусное – за 4 занесенные попытки.
Обидно, но такова цена ошибок. В регби ошибки связывают с дисциплиной, и именно этот компонент подвел грузин, хотя в последнее время в этом смысле проблем, вроде, и не наблюдалось.
Таков Кубок мира, здесь напряжение высокое во всех смыслах. Следующий матч "Лелос" аж через две недели, 23 сентября, против хорошо знакомых португальцев. Времени на выводы полно – и у тренеров, и у игроков.