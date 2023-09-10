https://sputnik-georgia.ru/20230910/kogda-khromaet-distsiplina--kak-gruziya-proigrala-avstralii-na-starte-kubka-mira-282129049.html

Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира

Когда хромает дисциплина – как Грузия проиграла Австралии на старте Кубка мира

15:35 – таков итог стартового матча сборной Грузии против двукратных чемпионов планеты австралийцев. 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T09:31+0400

2023-09-10T09:31+0400

2023-09-10T10:24+0400

спорт

аналитика

грузия

австралия

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

кубок мира по регби 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0a/282128509_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_8e84b2eaf11483fdd55ce7cda69e87c3.jpg

Теперь в распоряжении руководства "Лелос" ровно две недели на то, чтобы проанализировать собственные просчеты, а также указать игрокам, что они делали не так, как могут и как следовало. Первый тайм – сплошное разочарование Часто бывает, и не только в спорте, что когда дело с самого же начало пойдет так, как надо, то вероятность конечного успеха значительно повышается. И наоборот – когда сначала дело не заладится, потом всегда сложно наверстать упущенное и достичь успеха. В субботу на знаменитом "Стад де Франс", которому, кстати, 28 октября предстоит принимать финал КМ-2023, был показан классический пример сказанного выше – Австралия и Грузия начали игру так называемым регбийным пинг-понгом – это когда защитники обеих команд дальними ударами ногой стараются создать своей команде тактическое превосходство. И этот обмен ударами продлился довольно долго, пока фулбэк французского "Лиона" и сборной Грузии Давит Ниниашвили не допустил ошибку. Австралийцы очень энергично атаковали и решили завершать атаку на левом фланге, и когда финишировавший игрок попытался упасть в зачетку с мячом, его захватил один из "Лелос", а страховавший его тот же Ниниашвили сыграл как-то беззубо, и австралиец сумел увернуться от его неагрессивных "объятий". Стартует X Кубок мира по регби – как сборная Грузии готова к главному турниру >>Фулбэк "Воллабис" Дональдсон реализацию промазал, но, к счастью для своей команды, это был его первый и последний промах – последующие 6 ударов легли точно между мачт. 5:0 – обескураживающее для грузин начало – всего через неполные 3 минуты. Но тут проявил характер Васил Лобжанидзе, бесстрашно бросился под удар австралийца ногой, потом отчаянно поборолся за верховой мяч с соперником-верзилой и завоевал штрафной. И это при росте всего-то 177 см, что весьма "скромно" в сегодняшнем регби. Лука Маткава пробил легкий штрафной, и счет стал 5:3. Как оказалось, это был единичный проблеск грузин за первую половину встречи. На "Лелос" посыпался просто шквал атак, надо сказать, не очень изобретательных и отточенных, но все-таки это была доминация сильного над слабым. Во всяком случае в первые 40 минут все именно так и выглядело. И что было особенно неожиданным, традиционно грозная грузинская схватка в первом тайме в статике играла ниже всякой критики. Австралийцы раз за разом продавливали форвардов "Лелос" и штрафовали их, а упомянутый Дональдсон исправно лупил по воротам из любых позиций. Кстати, он и был назван лучшим игроком матча. Кроме того, сиднеец с фиджийской фамилией Марк Навакаванитасе занес красивую попытку, и в сумме австралийцы выиграли тайм со счетом 21:3... И это еще не все! Рефери, перманентно предупреждавший капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе об угрозе наказания за частое нарушение дисциплины, желтой карточке и удалении, Мириана Модебадзе отправил вслед за командой прямо в раздевалку на последних секундах тайма. В общем, ситуация катастрофическая. Совсем другая Грузия Самым нелепым было то, что на самом деле и Австралия не блистала в первые 40 минут, и совсем не выдуман кризис в этой команде, о котором упорно говорят практически все специалисты этого дела, и тренер новый, который за месяц мало что смог бы изменить. Что-то не состыковывалось в предматчевом раскладе, такой откровенной неумелости от грузин практически никто не ожидал. Но тот самый новый тренер ведь не просто тренер, а сам Эдди Джонс! Австралиец по происхождению, один из ярчайших представителей своей профессии, поднявший из небытия в элиту сборную Японии, потом доставивший сборную Англии до финала Кубка мира-2019 и совсем недавно уволенный англичанами за провалы последнего времени. Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе >>Помимо этого, как было сказано в начале, стартовая неудача оказала чуть ли не губительное воздействие на "Лелос". Однако было очень приятно видеть, с каким боевым настроем грузины вышли на вторую половину этого боя. В принципе, бились они по максимуму и в первом тайме, просто бессистемно и в основном отбиваясь от наскоков "Воллабис". Но после перерыва на поле были уже те "Лелос", которые умеют играть наравне с любым грандом. Несмотря на численное меньшинство, они постепенно стали перехватывать инициативу, нанизывать фазы атак одну на другую, красиво комбинировать, и вскоре им удался отличный прорыв обороны австралийцев по левому флангу, где молодой форвард Лука Иванишвили с висящими на плечах двумя австралийцами сумел-таки приземлить мяч за заветной линией – 8:21! Маткава пробивал реализацию с самой кромки поля и промахнулся. За этим последовала череда замен, Леван Маисашвили пустил в бой свежих столбов – Гигашвили и Гогичашвили. Звезды чемпионата Франции моментально усилили грузинскую схватку, восстановили равновесие в этом компоненте и стали настоящими столпами перехода преимущества на сторону Грузии. И в этот самый переломный момент опять ошибся Давит Ниниашвили, одна из главных молодых звезд французского топ-14. 25-й матч за национальную сборную оказался самым неудачным для него. На 56-й минуте он подхватил мяч глубоко на своей половине поля, разогнался, набрал скорость, стал финтовать, прошел нескольких австралийцев, потом его сбили с ног, и, падая, надежда грузинского регби неглядя отбросил мяч назад, прямо в руки... догонявшему преследователю. А так как Давит играл на позиции последнего защитника, он оставил оборону оголенной, поскольку подстраховать его стихийный прорыв вовремя было просто невозможно – Дональдсн пробежал в обратном направлении и уложил мяч на газон поудобнее для последующей реализации. Вот и получилось, что вместо сокращения отставания сборная Грузии его сама и увеличила – 8:28. Через 5 минут расстроенного Ниниашвили заменили, на 70-й минуте австралийцы занесли еще одну попытку, хотя хозяевами положения и не являлись. Грузины пошли в последнюю атаку, и под самый финальный свисток Бека Гигашвили проделал свой коронный фокус – подхватил мяч из атакующей кучи-малы и нырнул вместе с ним в зачетку. Этот приземистый здоровяк так ловко проделывает это движение, что уберечься от попытки удается немногим. Австралийцам не удалось. Вышедший на поле вместо Маткава Тедо Абжандадзе легко реализовал, увеличив лицевой счет в сборной до 335 очков, и вскоре матч закончился. Кубок мира – высокое напряжение 15:35 – итог логичный, хоть и не очень приятный. "Лелос" показали, что они действительно в силах притеснить любого соперника, и в Париже они создали проблемы сами себе. Ведь смогли вернуться в игру после перерыва? Ведь повергли австралийцев в панику? Однако остались без турнирных очков, отдав совсем не блеснувшим австралийцам помимо четырех очков за победу еще и пятое, бонусное – за 4 занесенные попытки. Обидно, но такова цена ошибок. В регби ошибки связывают с дисциплиной, и именно этот компонент подвел грузин, хотя в последнее время в этом смысле проблем, вроде, и не наблюдалось. Таков Кубок мира, здесь напряжение высокое во всех смыслах. Следующий матч "Лелос" аж через две недели, 23 сентября, против хорошо знакомых португальцев. Времени на выводы полно – и у тренеров, и у игроков.

австралия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

спорт, аналитика, грузия, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023