https://sputnik-georgia.ru/20230911/eks-ministr-oborony-gruzii-grabit-pensionerov-i-finansiruet-oppozitsiyu---kobakhidze-282160966.html

Экс-министр обороны Грузии грабит пенсионеров и финансирует оппозицию – Кобахидзе

Экс-министр обороны Грузии грабит пенсионеров и финансирует оппозицию – Кобахидзе

Деятельность Кезерашвили связана с интересами "глобальной партии войны", убежден Кобахидзе 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T14:24+0400

2023-09-11T14:24+0400

2023-09-11T15:07+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Тревожно, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили по-прежнему свободно передвигается по странам ЕС при том, что он грабит европейских пенсионеров и на эти деньги финансирует грузинскую оппозицию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет более чем о миллиарде долларов. По словам политика, деятельность Кезерашвили связана с интересами "глобальной партии войны". "В том числе конкретно ограбление европейских пенсионеров отвечает интересам глобальной партии войны. Пусть общество рассуждает об этом, почему грабят европейских пенсионеров и почему на эти награбленные деньги они финансируют грузинскую оппозицию", – пояснил Кобахидзе. В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании готов помочь им. Распад или обновление: что происходит в "Нацдвижении"?>>Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, израиль, давид кезерашвили, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия