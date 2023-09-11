https://sputnik-georgia.ru/20230911/raspad-ili-obnovlenie-chto-proiskhodit-v-natsdvizhenii-282157133.html

Распад или обновление: что происходит в "Нацдвижении"?

Распад или обновление: что происходит в "Нацдвижении"?

Представители властей и оппозиции дают кардинально разные оценки событиям вокруг ЕНД 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T13:23+0400

2023-09-11T13:23+0400

2023-09-11T13:23+0400

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леван хабеишвили

михаил саакашвили

ираклий надирадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Процессы, происходящие в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), в самой партии называют обновлением, а в правящей команде "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – необратимым процессом распада. Сразу шесть депутатов районного собрания (сакребуло) Ахалцихе на прошлой неделе покинули основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию "Нацдвижение" и фракцию партии. Причиной ухода из фракции оппозиционные депутаты назвали конфликт с руководством партии. По словам председателя фракции "Единое национальное движение" в сакребуло Тбилиси Ираклия Надирадзе, партия – это живой организм, кто-то уходит из партии, еще больше людей приходят, отметил он. Между тем депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Хатия Цилосани заявила, что текущие в оппозиционной партии процессы уже давно можно оценить как хаотичные, особенно после того, как партия практически раскололась на две части. "Грузинское общество не раз отказало ему ("Нацдвижению" – ред.) в приходе к власти... Меня искренне не удивляют процессы, которые сегодня происходят в "Национальном движении", – заявила Цилосани. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Партия Саакашвили лишилась фракции в сакребуло Ахалцихе>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ахалцихе, тбилиси, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ираклий надирадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия