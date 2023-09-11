https://sputnik-georgia.ru/20230911/gruzinskim-voennym-pomogut-osvoit-azy-predprinimatelstva-282174138.html

Грузинским военным помогут освоить азы предпринимательства

Грузинским военным помогут освоить азы предпринимательства

"Производи в Грузии" – программа, стимулирующая развитие местного бизнеса в стране 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T22:36+0400

2023-09-11T22:36+0400

2023-09-11T23:42+0400

грузия

новости

производи в грузии

экономика

министерство обороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0b/282173956_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_61254ed035c6fc2e957bdaa0ac0e29b5.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские военнослужащие смогут пройти различные тренинги и курсы по ознакомлению с современной предпринимательской культурой и развитию необходимых навыков для открытия бизнеса в рамках правительственной программы "Производи в Грузии", сообщили в Министерстве обороны. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали начальник департамента управления человеческими ресурсами Минобороны Заза Чохели и замдиректора агентства "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе. Меморандум направлен на планирование образовательных мероприятий для военнослужащих, а также сотрудничество в рамках соответствующих государственных программ поддержки бизнеса. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики>>Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, производи в грузии, экономика, министерство обороны грузии