https://sputnik-georgia.ru/20230907/gosprogramma-proizvodi-v-gruzii-budet-finansirovat-i-sektor-energetiki-282027954.html

Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики

Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики

Власти Грузии развивают энергетический сектор страны 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T16:40+0400

2023-09-07T16:40+0400

2023-09-07T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Программа "Производи в Грузии" расширяется, государство начинает финансировать предпринимателей, занимающихся производством электроэнергии, заявил директор одноименного агентства Михаил Хидурели. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.По его словам, производство и развитие возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов Грузии. Чтобы воспользоваться кредитом/лизингом в рамках указанной экономической деятельности, необходимо, чтобы объект производил солнечную, ветровую или гидроэнергию, а их установленная мощность не превышала 0,5 мегаватт. В Агентстве отметили, что в случае с гидроэнергетикой речь идет о малых ГЭС. В рамках программы "Производи в Грузии" субсидирует проценты по кредиту на весь срок кредита – за вычетом ставки рефинансирования Нацбанка в размере 5%. В рамках программы также возможно получение дополнительных льгот в части обеспечения. Грузия экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года>>Еще одна экономическая деятельность в виде производства электроэнергии добавлена к компоненту "Бизнес-универсал", который направлен на развитие предпринимательства в Грузии, поддержку предпринимательских структур. Кроме того, целью программы "Бизнес Универсал" является содействие созданию новых предприятий, содействие расширению и переоснащению существующих предприятий, а также повышение конкурентоспособности частного сектора за счет расширения доступа к финансам. В рамках программы финансируются такие направления, как промышленный сектор, гостиничная индустрия, бальнеологические курорты, туристические услуги, агро- и экотуризм. Программы "Производи в Грузии" помогли создать 60 тысяч новых рабочих мест>>Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, производи в грузии