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Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая

Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая

Туристы из Китая считаются самыми желанными туристами во всем мире, подчеркнул премьер 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T14:44+0400

2023-09-11T14:44+0400

2023-09-11T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник. По словам главы грузинского правительства, туристы из Китая считаются самыми желанными туристами во всем мире – в Европе, в США, везде. Премьер также отметил, что между Грузией и Китаем есть прямое авиасообщение. "У меня была беседа с премьером Китая по этому вопросу – о туризме и в целом о вопросе полетов... Мы хотим больше прямых авиарейсов с Китаем и хотим, чтобы приехало больше туристов не только из Китая, но и из других стран мира. Чтобы больше туристов увидели нашу удивительную, уникальную страну, культуру, наш народ, и считаю, что все это далается для благополучия нашего народа", – отметил премьер. Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия – посол>>Гарибашвили также отметил свой визит в Китай, в рамках которого страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и назвал его успешным. В июле этого года Гарибашвили находился с рабочим визитом в Китае. В ходе визита было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человекПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, китай, европа, сша, ираклий гарибашвили, безвизовый режим