https://sputnik-georgia.ru/20230906/kitay-zainteresovan-v-stroitelstve-glubokovodnogo-porta-v-anakliya---posol-281987287.html

Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия - посол

Китай заинтересован в строительстве глубоководного порта в Анаклия - посол

Строительстве глубоководного порта в Анаклия необходимо Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути" 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T14:58+0400

2023-09-06T14:58+0400

2023-09-06T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Китай заинтересован во всех инфраструктурных проектах в Грузии, и может подключиться, в том числе, к проекту строительства первого глубоководного порта в Анаклия, заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь в ходе конференции на тему "Десятая годовщина инициативы "Один пояс, один путь", путь модернизации Китая, возможности развития китайско-грузинских отношений" в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал китайским инвесторам о проекте порта Анаклия и его преимуществах в ходе своего выступления на китайско-грузинском бизнес-форуме в КНР в конце июля 2023 года. Тогда же было объявлено о переходе отношений между Грузией и Китаем на уровень стратегического партнерства. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Планы по порту Анаклия Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Премьер Грузии рассказал китайским инвесторам о порте Анаклия>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, китай, ираклий гарибашвили, tbc holding