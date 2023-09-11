https://sputnik-georgia.ru/20230911/kaladze-pobeda-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh-2024-goda-vazhna-dlya-sokhraneniya-mira-v-gruzii-282151354.html
Каладзе: победа "Грузинской мечты" на выборах 2024 года важна для сохранения мира в Грузии
Каладзе: победа "Грузинской мечты" на выборах 2024 года важна для сохранения мира в Грузии
Парламентские выборы пройдут в Грузии полностью по пропорциональной системе, что осложняет победу для любой партии 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T10:44+0400
2023-09-11T10:44+0400
2023-09-11T10:44+0400
грузия
политика
новости
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Победа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны, сказал генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Это, по словам экспертов, осложняет получение более половины депутатских мандатов одной партией, что необходимо для единоличного формирования правительства. По его словам, "Грузинская мечта" продолжит проводить партийные конференции по стране. Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе>>"Мы планируем везде побывать в масштабах страны. Параллельно мы начинаем предвыборную подготовку. 2024 год – важный год для нашей страны, состоятся парламентские выборы, которые "Грузинская мечта" встретит подготовленной", – отметил Каладзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сих пор не подтвердилось ни одного обвинения со стороны грузинской оппозиции и поддерживающих ее политиков за рубежом, что власти Грузии помогают России обходить западные санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Каладзе: победа "Грузинской мечты" на выборах 2024 года важна для сохранения мира в Грузии
Парламентские выборы пройдут в Грузии полностью по пропорциональной системе, что осложняет победу для любой партии
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Победа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны, сказал генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Это, по словам экспертов, осложняет получение более половины депутатских мандатов одной партией, что необходимо для единоличного формирования правительства.
"Я уверен, что при поддержке нашего народа мы достигнем победы. Эта победа нужна для будущего нашей страны, сохранения мира и экономического развития, чтобы не допустить использования нашей страны в интересах другой страны, открытия второго фронта, присоединения страны к санкциям и тем самым нанесения вреда экономике", – сказал Каладзе.
По его словам, "Грузинская мечта" продолжит проводить партийные конференции по стране.
"Мы планируем везде побывать в масштабах страны. Параллельно мы начинаем предвыборную подготовку. 2024 год – важный год для нашей страны, состоятся парламентские выборы, которые "Грузинская мечта" встретит подготовленной", – отметил Каладзе.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
До сих пор не подтвердилось ни одного обвинения со стороны грузинской оппозиции и поддерживающих ее политиков за рубежом, что власти Грузии помогают России обходить западные санкции.