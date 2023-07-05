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Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе

Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе

Часть оппозиции и некоторые зарубежные политики утверждают, что Грузия помогает России обходить санкции, хотя официально нет ни одного доказательства 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T20:28+0400

2023-07-05T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия, несмотря на давление, не намерена вводить санкции против России, учитывая интересы народа, и в стране соблюдают все международные санкции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление американского политолога Майкла Макфола.Координатор международной группы по вопросу санкций, созданной президентом Украины, Макфол в интервью о международной обстановке коснулся темы Грузии и, среди прочего, заявил, что у него есть доказательства того, что страна включена в процесс обхода международных санкций против России. Доказательства он обещал опубликовать в течение лета. Между тем, согласно официальным данным, в Грузии не зарегистрировано ни одного факта обхода санкций.Несмотря на заявления, никто ни разу не привел доказательств тому, что Грузия действительно помогает России в обходе санкций, отметил генсек правящей партии.Власти не сделают ничего, что бы повредило Грузии с любой точки зрения, а введение санкций против России навредит в первую очередь Грузии, отметил политик.Вопрос обхода санкций через Грузию закрыт – премьер>>Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Между тем уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, сша, украина, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, грузино-российские отношения, антироссийские санкции, каха каладзе