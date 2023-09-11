https://sputnik-georgia.ru/20230911/pochemu-podorozhalo-stroitelstvo-v-gruzii-282131318.html

Почему подорожало строительство в Грузии?

Почему подорожало строительство в Грузии?

За полтора года подешевели только транспортировка, топливо и электроэнергия 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T09:01+0400

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экономика

грузия

строительство

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии почти за полтора года вырос на 9,7%, что было вызвано в основном ростом зарплат, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В частности, в июле 2023 года по сравнению с февралем 2022 года зарплаты выросли на 26,1%, цены на стройматериалы – на 5,7%, машины и установки – на 22,8%, другие расходы – на 6,2%. При этом подешевели на 4,1% транспортировка, топливо и электроэнергия.Сколько квартир продано в Тбилиси в июле – данные исследования>> По сравнению с предыдущим месяцем индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2023 года вырос на 1,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, строительство