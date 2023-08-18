https://sputnik-georgia.ru/20230818/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi-v-iyule--dannye-issledovaniya-281479391.html

Сколько квартир продано в Тбилиси в июле – данные исследования

Сколько квартир продано в Тбилиси в июле – данные исследования

В июле 2023 года арендная плата за недвижимость увеличилась на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T18:26+0400

2023-08-18T18:26+0400

2023-08-18T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси снизился – в июле 2023 года продано 3,6 тысячи, что на 7,2% меньше, чем в июне, и 4,7% меньше, чем в июле 2022 года, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Сокращение продаж в июле аналитики связали с высоким спросом на квартиры в грузинской столице в предыдущий период. Продажи за год выросли на 13,9% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и сократились 13,5% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart >>Несмотря на снижение, аналитики заверили, что на рынке остается здоровый спрос. В июле продажи больше всего выросли на окраинах города, в районах Самгори, Диди Дигоми и Надзаладеви, в то время как значительно сократились в центре – в районах Сабуртало, Ваке и Мтацминда. В прошлом месяце больше всего квартир продано в районах Самгори (637), Сабуртало (590), Диди Дигоми (586), Глдани (417), Надзаладеви (338). Стоимость недвижимости в Тбилиси и других столицах ближнего зарубежья >>По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) и среднего/высокого класса ($801-1800 за кв. м). Кроме того, в прошлом месяце цены на недвижимость выросли на 0,8% на первичном рынке. Также выросли цены на старые квартиры на вторичном рынке – на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, цены на новые квартиры на вторичном рынке упали на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что было обусловлено снижением цен в Сабуртало, Глдани и Исани (39,4% от общего объема продаж новых квартир на вторичном рынке). Сколько стоит недвижимость в Тбилиси - новые данные >>В июле 2023 года объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 14,5% в годовом исчислении и составил 256,3 млн долларов. Аналитики связали это в основном с ростом цен по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в июле 2023 года арендная плата за недвижимость увеличилась на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что сделало тбилисскую недвижимость еще более привлекательной для инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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