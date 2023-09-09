https://sputnik-georgia.ru/20230909/partiya-saakashvili-lishilas-fraktsii-v-sakrebulo-akhaltsikhe-282113070.html

Партия Саакашвили лишилась фракции в сакребуло Ахалцихе

Партия Саакашвили лишилась фракции в сакребуло Ахалцихе

Причиной ухода из фракции оппозиционные депутаты назвали конфликт с руководством 09.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-09T20:39+0400

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вано мерабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сразу шесть депутатов районного собрания (сакребуло) Ахалцихе приняли решение покинуть оппозиционную партию "Единое национальное движение" и фракцию партии, заявил глава сакребуло Давид Ломидзе. Причиной ухода из фракции оппозиционные депутаты назвали конфликт с руководством партии. "После смены менеджмента у нас не было никакой коммуникации с ним из-за нашей отличающейся позиции, и мы приняли решение покинуть партию", – говорится в заявлении депутатов. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. "Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, ахалцихе, леван хабеишвили, ника мелия, вано мерабишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия