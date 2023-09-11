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С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера
С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера
Стабильность в стране – залог роста инвестиций, считает премьер Грузии 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T18:18+0400
2023-09-11T18:34+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Рост объема прямых иностранных инвестиций в Грузию указывает на то, что инвесторы доверяют стабильной, устойчивой и прогнозируемой среде, созданной в стране благодаря правильной политике правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. Премьер напомнил, что в 2022 году был рекордный объем инвестиций в страну, когда в Грузию поступило более 2 миллиардов долларов. Премьер подчеркнул, что в Грузии не было бы ни экономического роста, ни инвестиций, если бы у власти стояли "безответственные агенты и так называемые политики, преследующие интересы других государств". Инвестиции в Грузию растут – новая статистика&gt;&gt;По словам Гарибашвили, в целом очень хорошо, что в экономику вкладывается больше инвестиций, и в интересах правительства, чтобы в страну поступило еще больше иностранной валюты, что укрепит грузинскую национальную валюту. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инвестиции
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инвестиции

С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера

18:18 11.09.2023 (обновлено: 18:34 11.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, строительство новых высотных домов
Вид на город Тбилиси - район Ваке, строительство новых высотных домов - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Стабильность в стране – залог роста инвестиций, считает премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Рост объема прямых иностранных инвестиций в Грузию указывает на то, что инвесторы доверяют стабильной, устойчивой и прогнозируемой среде, созданной в стране благодаря правильной политике правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов.

"Инвесторы вкладывают свои деньги в Грузию. Они доверяют этой среде, которая создана, доверяют стабильности, устойчивости и прогнозируемости в целом, и это очень радует... Это еще раз свидетельствует о том, что в стране есть стабильность, и они доверяют конкурентной, свободной и прозрачной среде, созданной нами для бизнеса за последние 10 лет", – сказал Гарибашвили.

Премьер напомнил, что в 2022 году был рекордный объем инвестиций в страну, когда в Грузию поступило более 2 миллиардов долларов.

"В этом году, друзья, мы также начали год очень хорошо... Всего за первые шесть месяцев, январь-июнь, в виде прямых иностранных инвестиций поступило более 1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году, а если сравнивать с 2019 годом, то этот объем больше на 88%", – заявил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что в Грузии не было бы ни экономического роста, ни инвестиций, если бы у власти стояли "безответственные агенты и так называемые политики, преследующие интересы других государств".
Инвестиции в Грузию растут – новая статистика>>
По словам Гарибашвили, в целом очень хорошо, что в экономику вкладывается больше инвестиций, и в интересах правительства, чтобы в страну поступило еще больше иностранной валюты, что укрепит грузинскую национальную валюту.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.
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