https://sputnik-georgia.ru/20230911/s-chem-svyazan-rost-pryamykh-inostrannykh-investitsiy-v-gruziyu--otvet-premera-282169420.html

С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера

С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера

Стабильность в стране – залог роста инвестиций, считает премьер Грузии 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T18:18+0400

2023-09-11T18:18+0400

2023-09-11T18:34+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Рост объема прямых иностранных инвестиций в Грузию указывает на то, что инвесторы доверяют стабильной, устойчивой и прогнозируемой среде, созданной в стране благодаря правильной политике правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с апрелем-июнем 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов. Премьер напомнил, что в 2022 году был рекордный объем инвестиций в страну, когда в Грузию поступило более 2 миллиардов долларов. Премьер подчеркнул, что в Грузии не было бы ни экономического роста, ни инвестиций, если бы у власти стояли "безответственные агенты и так называемые политики, преследующие интересы других государств". Инвестиции в Грузию растут – новая статистика>>По словам Гарибашвили, в целом очень хорошо, что в экономику вкладывается больше инвестиций, и в интересах правительства, чтобы в страну поступило еще больше иностранной валюты, что укрепит грузинскую национальную валюту. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инвестиции